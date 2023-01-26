وهذا النهائي الكبير الثاني للمصنفة 25 عالميًا بعد أن توجت العام الماضي بلقب بطولة ويمبلدون، وضربت موعدا في المباراة القمة مع البيلاروسية أرينا سابالينكا أو البولندية ماغدا لينيت اللتين تلعبان لاحقًا.

وقالت الكازاخية ابنة الـ23 عامًا بعد الفوز "أنا سعيدة للغاية وفخورة بفريقي ومن يحيط بي، لولاهم لما تواجدت هنا".

وأضافت ريباكينا التي سبقت أن أطاحت بالمصنفة أولى عالميًا البولندية إيغا شفيونتيك: "نعم كان هناك بعض التوتر لأنهم (أعضاء فريقي) أرادوا ان أقدم نسبة 100 المئة. لم ألعب بمستوى الشراسة التي لعبت فيه من قبل، المباراة كانت مختلفة، ولكن أنا سعيدة بالفوز وقدّمت أفضل ما لدي وسأحاول مجددًا في النهائي".

