وأتى تأهل ريباكينا بفوزها السهل على اللاتفية إيلينا أوستابنكو بنتيجة 6-2 و6-4 في مباراة من جانب واحد اليوم الثلاثاء.



وبدت اللاعبة الكازاخستانية أكثر تركيزاً منذ البداية، وكان يمكنها حسم المجموعة الأولى في غضون نصف ساعة من وصولها إلى الملعب لولا تأجيل المباراة لمدة 25 دقيقة من أجل غلق السقف بسبب الأمطار.



ولم تستطع أوستابنكو بطلة فرنسا المفتوحة السابقة التعامل مع سرعة إرسال ريباكينا وقوة ضرباتها في المجموعة الأولى، غير أنها انتفضت لتتقدم 2-صفر في بداية المجموعة الثانية.

لكن ريباكينا ردت كسر الإرسال على الفور، وأنقذت أربع فرص لكسر إرسالها بأداء رائع في الشوط التالي.



واكتسبت اللاعبة البالغ عمرها 23 عاما الزخم لتكسر إرسال منافستها اللاتفية مرة أخرى وتتقدم 3-2.

وتعثرت ريباكينا عند امتلاك الإرسال لحسم بلوغها الدور قبل النهائي في إحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الثانية، لكنها نجحت في حجز بطاقة التأهل من الفرصة الثالثة للفوز بالمباراة بضربة إرسال ساحقة كانت رقم 11 لها في المواجهة.



وقالت ريباكينا: "أنا سعيدة للغاية ببلوغ الدور قبل النهائي للمرة الأولى، بالتأكيد كنت متوترة خاصة في الشوط الأخير، لكني سعيدة باحتواء مشاعري، وقدمت أداء جيداً اليوم".



ولم تكن أوستابنكو الطرف الأفضل لكنها ستكتسب ثقة من أفضل أداء لها في البطولات الأربع الكبرى منذ بلوغها قبل النهائي في ويمبلدون في 2018 بعد عام من فوزها باللقب في رولان غاروس.



وتلعب ريباكينا، المصنفة 22 في البطولة بسبب عدم منح نقاط التصنيف خلال ويمبلدون في الموسم الماضي، ضد الأميركية جيسيكا بيغولا أو البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا الفائزة باللقب مرتين.



وقالت "بالتأكيد سأشاهد المباراة، لكن في الوقت ذاته أنا بحاجة لعدم التفكير في التنس لعدة ساعات وإراحة ذهني ثم الاستعداد لمباراة صعبة أخرى".