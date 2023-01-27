وحقق دجوكوفيتش، المصنف خامسًا عالميا، الفوز على حساب بول صاحب المركز الـ35 بواقع 7-5 و6-1 و6-2 ليبلغ النهائي العاشر في ملبورن.

ويلاقي الصربي في النهائي يوم الأحد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الفائز على كارن خاشانوف بثلاث مجموعات لواحدة.

ويسعى دجوكوفيتش، صاحب الرقم القياسي على مستوى التتويج ببطولة أستراليا بتسعة ألقاب، للفوز بلقبه الـ22 في البطولات الكبرى ومعادلة الرقم القياسي للإسباني رافاييل نادال.

ويمتلك الصربي دافعًا إضافيًا للذهاب إلى أبعد الحدود ومعادلة ألقاب نادال في البطولات الأربع الكبرى، بعد أن غاب عن نسخة العام الماضي عندما تمّ ترحيله بسبب رفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، علمًا أن نادال حقق اللقب في غيابه.

وفي حال فوز تسيتسيباس أو دجوكوفيتش باللقب، سيصبح أحدهما تلقائيًا المصنّف الأول عالميًا.