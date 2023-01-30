دجوكوفيتش يحتفل بتتويجه بلقب بطولة أستراليا مع الجماهير من قبل beIN SPORTS January 30, 2023 14:27 1:10 دقيقة واحتفل دجوكوفيتش مع الجماهير وعانق الكأس العاشرة في البطولة بمحاذاة نهر يارا، كما أخذ الصور بجانب الرقم واحد بعد ارتقائه إلى صدارة التصنيف العالمي. تقارير إخبارية نوفاك دجوكوفيتش بطولة استراليا المفتوحة -آخر الفيديوهات 2:52 دقيقة الثنائي أهلي وزيان يتوجان ببطولة الخليج الأولى 0:35 دقيقة الركراكي في حديث عن كأس العالم للأندية 0:35 دقيقة شون دايش مدرباً لإيفرتون 3:17 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 20 1:10 دقيقة دجوكوفيتش يحتفل بتتويجه بلقب أستراليا مع الجماهير 3:27 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 18 0:42 دقيقة مباراة مرتقبة بين ديربي كاونتي ووست هام 0:30 دقيقة ريال مدريد يصطدم ببرشلونة في نصف نهائي كأس الملك 1:18 دقيقة دجوكوفيتش يستعيد صدارة التصنيف 1:55 دقيقة دولة قطر تمدد صلاحية بطاقة هيّا للمشجعين والمنظمين