وتساوى بذلك دجوكوفيتش مع الإسباني رافاييل نادال في الرقم القياسي للفوز بألقاب البطولات الأربع الكبرى برصيد 22 لقباً لكل منهما.

وأصبح في رصيد دجوكوفيتش بذلك 10 ألقاب في بطولة أستراليا المفتوحة ولقبين في بطولة رولان غاروس و7 ألقاب في ويمبلدون بالإضافة لثلاثة ألقاب في بطولة أميركا المفتوحة.

وانتهت المجموعة الأولى بتفوق واضح لدجوكوفيتش بستة أشواط مقابل ثلاثة.

وانتفض تسيتسيباس في المجموعة الثانية وكان قريباً من حسمها لصالحه إلا أن "نولي" تمكن في النهاية من الفوز بها بشق الأنفس بعد أن رجح عامل الخبرة الواضح النتيجة لصالحه في النهاية خاصة في شوط كسر التعادل لتنتهي المجموعة (7-6) لصالح أسطورة التنس الصربي بعد الفوز بشوط كسر التعادل.

وأكد دجوكوفيتش تفوقه الكامل في المباراة بعد أن حسم المجموعة الثالثة لصالحه (7-6) بعد أن فاز بشوط كسر التعادل للمرة الثانية على التوالي بنتيجة (7-5).

