ميدفيديف الذي سيواجه نادال في نهائي البطولة إثر فوزه على تسيتسيباس في نصف النهائي، اعترض بشدة على الحكم بسبب تلقي منافسه اليوناني ارشادات من والده، خلال المباراة، وهو ما لا يُسمح به خلال مباريات البطولات الكبرى، وانفعل ميدفيديف بشدة موجهاً كلمات قاسية للحكم مطالبا إياه بإنذار تسيتسيباس ليتم تغريم اللاعب الروسي غرامتين، الأولى قدرها ثمانية آلاف دولار بسبب التعدي على الحكم، والثانية بأربعة آلاف دولار بسبب سلوكه غير الرياضي.

