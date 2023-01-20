وتغلّب تسيتسيباس المصنّف الرابع عالمياً على الهولندي تالون غريكسبور بثلاث مجموعات دون رد 6-2 و7-6 (7-5) و6-3 فجر اليوم الجمعة.

واحتاج النجم اليوناني لقرابة ساعتين وست دقائق ليحسم مواجهته مكملاً نجاحه اللافت بعدم خسارته لأي مجموعة في البطولة حتى الآن.

ويمني تسيتسيباس النفس بالتتويج بلقب أستراليا المفتوحة للتنس لأول مرة في مسيرته بعد وصوله إلى نصف النهائي في آخر سنتين، علماً أنّه لم يتوّج بأي من الألقاب الأربعة الكبرى من قبل.

ويلتقي تسيتسيباس في الدور الرابع مع منافسه الإيطالي سينر الذي انتصر بصعوبة على المجري مارتون فوكسوفيكس بثلاث مجموعات لاثنتين 4-6 و4-6 و6-1 و6-2 و6-0.

وشهدت بطولة أستراليا المفتوحة للتنس العديد من المفاجآت أبرزها خروج الإسباني رافاييل نادال المصنّف الثاني عالمياً والنرويجي رود المصنف الثالث عالمياً أيضاً من الدور الثاني.

وفي مباراة أخرى أنهى الياباني نيشيوكا مغامرة الأميركي ماكدونالد الذي أقصى نادال، وذلك بالفوز عليه بثلاث مجموعات دون رد 7-6 (8-6) و6-3 و6-2.

كما انتصر الكندي أوغر ألياسيم على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو بثلاث مجموعات لواحدة 6-1 و3-6 و6-1 و6-4.

وأطاح الأمريكي سيباستيان كوردا بالروسي دانييل ميدفيديف من الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس بفوزه عليه بنتيجة 7-6 (9-7) و6-3 و7-6 (7-4).