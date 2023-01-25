تغلّب الأميركي طومي بول على مواطنه بن شيلتون بثلاث مجموعات لواحدة في ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى، اليوم الأربعاء.

وجاءت تفاصيل المباراة بواقع 7-6 (8-6) و6-3 و5-7 و6-4 لمصلحة المصنف 35 عالمياً.

وحاول الشاب بن شيلتون البالغ عمره عشرين عامًا والمصنف 89 على العالم إحداث المفاجأة لكن خبرة باول رجّحت كفّته.

واحتاج ابن الـ25 عاماً إلى ثلاث ساعات و6 دقائق كي يبلغ المربع الذهبي للمرة الأولى في مسيرته.

ويلاقي بول في نصف النهائي الصربي نوفاك دجوكوفيتش أو الروسي أندري روبليف.