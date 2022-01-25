وهيمنت بارتي البالغة من العمر 25 عاماً على المصنفة 21 عالمياً حاسمة المباراة 6-2 و6-صفر في 63 دقيقة على ملعب رود ليفر أرينا.

وضربت بارتي بذلك موعداً في المربع الأخير مع الأميركية الأخرى ماديسون كيز. وبلغت بارتي في أستراليا نصف نهائي 2020 وربع النهائي في 2021، علماً بانها متوجة بلقبين كبيرين هما رولان غاروس 2019 وويمبلدون 2021.

وجاءت المواجهة ضد بيغولا في اتجاه واحد، وبعد أن أصبحت النتيجة 3-2 في المجموعة الأولى، خسرت بيغولا كل أشواط المباراة (9).

وكانت بارتي تفوقت على الأوكرانية ليسيا تسورنكو 6-صفر و6-1 وفي 54 دقيقة، الإيطالية لوتشيا برونتسيتي 6-1 و6-1 في 52 دقيقة، الإيطالية الأخرى كاميلا جورجي 6-2 و6-3 في 61 دقيقة والأميركية أماندا أنيسيموفا 6-4 و6-3 في ساعة و14 دقيقة.

وكانت كيز المصنفة 51 عالمياً بلغت نصف النهائي، بفوزها على التشيكية باربورا كرايتشيكوفا الرابعة وبطلة رولان غاروس العام الماضي 6-3 و6-2.

وهي المرة الثانية التي تبلغ فيها كيز دور الأربعة في البطولة الأسترالية بعد عام 2015 عندما خسرت أمام مواطنتها سيرينا وليامس.

وقالت كيز البالغة من العمر 26 عاما: "أعتقد أنني سأبكي ..."، مضيفة "كان العام الماضي معقداً جداً. لقد فعلت كل شيء خلال الفترة الإعدادية للموسم الجديد للبدء من الصفر دون التفكير في العام الماضي. وحتى الآن نجحت في مسعاي!".

وإذا كانت كيز حالياً خارج لائحة اللاعبات الـ50 الأوليات (كانت في المركز 87 في 10 كانون الثاني/يناير الحالي)، فسبق لها احتلال المركز السابع في عام 2016 ولعبت المباراة النهائية لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز عام 2017 عندما خسرت أمام مواطنتها سلون ستيفنز، نصف النهائي في العام التالي قبل أن تخرج على يد اليابانية ناومي أوساكا.

في العام الماضي، بدأت موسمها في آذار/مارس وفازت بمباراة واحدة فقط، في دورة إنديان ويلز الأميركية في تشرين الأول/أكتوبر، منذ خروجها من ثمن نهائي بطولة ويمبلدون في تموز/يوليو.

في ملبورن، شهدت نتائجها تراجعا منذ بلوغها ربع النهائي عام 2018، حيث خرجت من ثمن النهائي في 2019، والدور الثالث عام 2020، وغابت عن نسخة العام الماضي. لم تلعب ربع نهائي احدى البطولات الاربع الكبرى منذ رولان غاروس 2019.

