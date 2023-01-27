السعادة تغمر دجوكوفيتش من قبل beIN SPORTS January 27, 2023 12:33 5:37 دقيقة أعرب النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش عن بالغ سعادته ببلوغ نهائي بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب مشيداً بالدعم الجماهيري الكبير الذي حظي به في ملبورن. مقابلات بطولة أستراليا المفتوحة نوفاك دجوكوفيتش بطولة استراليا المفتوحة -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة عمدة باريس تؤيد مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس 2:46 دقيقة عروض قوية لحارس برشلونة تير شتيغن هذا الموسم 0:27 دقيقة تقارير: إيفرتون يقترب من التعاقد مع المدرب دايش 5:37 دقيقة السعادة تغمر دجوكوفيتش 0:30 دقيقة أياكس يُقيل مدرّبه ألفريد شرويدر 6:35 دقيقة دجوكوفيتش يعبر بول بسهولة ويتأهّل إلى النهائي 3:20 دقيقة قمّة منتظرة بين مانشستر سيتي وآرسنال 1:49 دقيقة نيكس يُسقط سلتيكس بعد وقت إضافي 3:19 دقيقة مواجهة مرتقبة بين الجزائر وكوت ديفوار 5:55 دقيقة ماذا قال تسيتسيباس بعد بلوغه نهائي بطولة أستراليا؟