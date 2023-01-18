وتغلّب ماكدونالد على الإسباني المصنف الأول في البطولة في المجموعة الأولى 6-4 وفي الثانية 6-4 وفي الثالثة 7-5 ليجرّده من لقبه.

وتأثر ابن الـ36 عاماً بالأوجاع التي عانى منها في وركه على الأرجح، ما تسبب بتحقيقه أسوأ نتيجة في البطولات الكبرى منذ خروجه من الدور الأول للبطولة الأسترالية بالذات عام 2016.

وفتح هذا الخروج المبكر الباب أمام نوفاك دجوكوفيتش لمعادلة رقم نادال القياسي بعدد الألقاب الكبرى (22)، وذلك بعدما عاد الصربي الى البطولة الأسترالية هذا العام بعد غياب عن نسخة 2022 على خلفية عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وبعد خسارته المجموعة الأولى أمام ماكدونالد، ابن الـ27 عاماً المصنف 65 عالمياً، عانى نادال من الأوجاع خلال المجموعة الثانية وطلب وقتاً مستقطعاً طبياً للمعالجة قبل أن يواصل اللعب.

وبدا الإسباني منزعجاً تماماً من الأوجاع التي يعاني منها لكنه أكمل اللعب وخسر في النهاية اللقاء الذي استغرق ساعتين و32 دقيقة.

وكشف نادال أنه غير متأكد ما إذا كانت إصابة عضلية أو في المفاصل لكنها لازمته "منذ أيام عدة"، مضيفاً "يكون الأمر محبطاً في بعض الأحيان، وأحياناً يكون من الصعب تقبله وأحياناً تشعر بإرهاق كبير جراء ما يخص كل هذه الإصابات".

وتابع "الآن، إنها لحظة صعبة. إنه يوم صعب وعليك أن تتقبل ذلك والمضي قدماً. لم أكن يوماً في موقع المتذمر، لقد منحتني الحياة الكثير من الأمور الإيجابية ولا يحق لي التذمر. (لكني) مرهق، حزين وأشعر بالخيبة. كل هذه الأمور أمر واقع".

أضاف "لا يمكنني القول إني لست مدمّراً ذهنيًا الآن، لأني سأكون كاذباً. إنه أمر صعب بالنسبة لي ولكن فلنرى، فلنأمل أنها ليست (إصابة) سيئة جدًا".

وأشاد ماكدونالد بعزيمة منافسه الإسباني الذي واصل اللعب رغم الأوجاع، قائلاً "إنه بطل مذهل. لم يكن ليستسلم مهما كان الوضع"، مضيفاً "حاولت التركيز على ما كنت أحاول القيام به لكنه نجح الى حد ما في إخراجي من وتيرتي ومع ذلك تمكنت في النهاية من حسم الأمور".

تأهل مدفيديف وأوجيه-ألياسيم

وبلغ دانييل مدفيديف المصنف سابعاً الدور الثالث بفوزه على الأسترالي جون ميلمان من دون صعوبة تذكر 7-5 و6-2 و6-2.

وعاد الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم المصنف سادساً من بعيد للفوز على السلوفاكي أليكس مولتشان وبلوغ الدور الثالث، إذ خسر المجموعتين الأوليين 3-6 و3-6 قبل أن ينتفض ويحسم المجموعات الثلاث التالية 6-3 و6-3 و6-2.

لم يجد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس أي مقاومة في تخطيه الأسترالي الآخر رينكي هيجيكاتا 6-3 و6-صفر و6-2 في ساعة و32 دقيقة.

واحتاج الكندي البالغ 21 عاماً الذي توج الموسم الماضي بأربعة ألقاب، بينها ثلاثة في تشرين الأول/أكتوبر، الى 3 ساعات و3 دقائق لحجز بطاقته الى الدور الثالث، على أمل أن ينجح أقله في تكرار سيناريو 2022 حين وصل الى ربع النهائي قبل الخروج أمام مدفيديف بخمس مجموعات.

وخلافاً للكندي، لم يجد الإيطالي يانيك سينر الخامس عشر صعوبة في بلوغ الدور الثالث بالفوز على الأرجنتيني توماس إيتشيفيري 6-3 و6-2 و6-2، فيما تغلب الأميركي فرانسيس تيافو السادس عشر على الصيني شانغ جونشينغ 6-4 و6-4 و6-1.