كيريوس ينسحب من بطولة أستراليا المفتوحة بداعي الإصابة

وعانى كيريوس، وصيف ويمبلدون العام الماضي والذي يعتبر من المرشحين للمنافسة على اللقب، من مشكلة في الكاحل خلال الفترة الاعدادية للبطولة التي انطلقت الاثنين.

لكن آلام في الركبة أجبرته على الانسحاب قبل يوم من مواجهة الروسي رومان سافيولين في الدور الأول. كما لن يتمكن من الدفاع عن لقبه في الزوجي الى جانب مواطنه تاناسي كوكيناكيس.

وقال خلال مؤتمر صحافي نُظم على عجلة في ملبورن بارك "أنا محبط، هذا أمر حتمي. لقد خضت بعض البطولات الجيدة هنا، فزت بلقب الزوجي العام الماضي وكنت أقدّم ربما أفضل مستوياتي في طريقي الى هنا".

وتابع "إنه أمر قاس جدًا، إنها إحدى أهم البطولات بالنسبة لي خلال العام ولم يكن الامر سهلا. المشاعر مختلطة...التوقيت سيئ، ولكن هذه هي الحياة، الاصابات جزء من الرياضة".

وقال معالجه البدني ويل ماهر إن الفحص أظهر وجود كيس نتيجة تمزق صغير في الغضروف المفصلي، لكنها ليست إصابة تهدد مسيرته.