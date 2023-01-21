سابالينكا دون عناء إلى ثمن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

وتمكنت اللاعبة البيلاروسية من حسم المواجهة في ساعة و15 دقيقة تفاصيلها 6-2 و6-3.

وضربت سابالينكا موعداً في ثمن النهائي مع السويسرية بيلندا بينشيتش، العاشرة عالمياً، الفائزة على الإيطالية كاميلا جيورجي بنتيجة 6-2 و7-5.

وفازت التشيكية كارولينا بلشكوفا، المصنفة 31 عالمياً، على الروسية فارفارا غراتشيفا بمجموعتين دون مقابل، 6-4 و6-2 لتواجه في الدور القادم الصينية شواي تشانغ، المصنفة 22 عالمياً، الفائزة على الأميركية كاتي فولينتس بنتيجة 6-3 و6-2.

وعبرت الكرواتية دونا فيكيتش إلى ذات الدور بفوزها على الإسبانية نوريا باريزاس دياز بنتيجة 6-2 و6-2 لتضرب موعداً في ثمن النهائي مع التشيكية ليندا فروهفيتوفا الفائزة على مواطنتها ماركيتا فوندروسوفا بمجموعتين لواحدة، 7-5 و2-6 و6-3.

