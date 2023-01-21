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الدوري الإنكليزي الممتاز
بطولة استراليا المفتوحة

سابالينكا دون عناء إلى ثمن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

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تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا، الخامسة عالمياً، إلى ثمن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى، عقب فوزها اليوم السبت على البلجيكية إليزي ميرتنس في الدور الثالث.

AFP

وتمكنت اللاعبة البيلاروسية من حسم المواجهة في ساعة و15 دقيقة تفاصيلها 6-2 و6-3. 

وضربت سابالينكا موعداً في ثمن النهائي مع السويسرية بيلندا بينشيتش، العاشرة عالمياً، الفائزة على الإيطالية كاميلا جيورجي بنتيجة 6-2 و7-5. 

وفازت التشيكية كارولينا بلشكوفا، المصنفة 31 عالمياً، على الروسية فارفارا غراتشيفا بمجموعتين دون مقابل، 6-4 و6-2 لتواجه في الدور القادم الصينية شواي تشانغ، المصنفة 22 عالمياً، الفائزة على الأميركية كاتي فولينتس بنتيجة 6-3 و6-2. 

وعبرت الكرواتية دونا فيكيتش إلى ذات الدور بفوزها على الإسبانية نوريا باريزاس دياز بنتيجة 6-2 و6-2 لتضرب موعداً في ثمن النهائي مع التشيكية ليندا فروهفيتوفا الفائزة على مواطنتها ماركيتا فوندروسوفا بمجموعتين لواحدة، 7-5 و2-6 و6-3.  
 

بطولة استراليا المفتوحة أرينا سابالينكا
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