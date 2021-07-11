توج المنتخب الإيطالي بلقب بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه على نظيره الإنكليزي بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدفين عقب تعادل المنتخبين بهدف لهدف في الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة النهائية الأحد على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

جاءت المباراة عامرة بالكفاح والندية بين المنتخبين وافتتح التسجيل لوك شو للمنتخب الإنكليزي في الدقيقة الثانية وتعادل ليوناردو بونوتشي للمنتخب الإيطالي في الدقيقة 67.

وكان المنتخب الإيطالي قد حقق أول ألقابه عام 1968 بتغلبه على منتخب يوغوسلافيا بهدفين دون رد في المباراة النهائية "المعادة" في استاد الأوليمبيكو في العاصمة الإيطالية روما علماً بأن المنتخبين كانا تعادلا (1-1) في المباراة النهائية الأولى والتي استمرت 120 دقيقة.

وهذا هو النهائي الرابع الذي يخوضه الأتزوري وكان قد حصل على المركز الثاني مرتين في بطولتي 2000 و2012.

إيطاليا وإنكلترا .. أبرز أحداث المباراة

إيطاليا بطلة يورو 2020 عقب تغلبها على إنكلترا بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

نهاية الشوطين الإضافيين التعادل يستمر والجميع يلجأ لركلات الترجيح لحسم لقب يورو 2020.

الدقيقة 120 - ركلةركنية للمنتخب الإيطالي لم تستغل بعد أن مرت الكرة أمام المرمى دون أن يستغلها أي لاعب للأتزوري.

الدقيقة 112 - سيطرة إنكليزية حالياً إلا أن لاعبي المنتخب الأبيض يفتقدون تماماً إلى التركيز في اللمسة الأخيرة، إضافة إلى الإنكماش الدفاعي المنظم للاعبي إيطاليا.

الدقيقة 107 – إيطاليا تحصل على ركلة حرة مباشرة في مواجهة مرمى بيكفورد انبرى لها بيرنارديسكي وسدد الكرة بقوة أمسكها بصعوبة شديدة على مرتين حارس منتخب الأسود الثلاثة أفضل لاعبي فريقه.

انطلاق الشوط الإضافي الثاني

الدقيقة 103 – إيطاليا كادت أن تقتل المباراة إيمرسون مر بمهارة من الجبهة اليسرى ورفع كرة عرضية أخرجها بيكفورد قبل أن تصل إلى بيرنارديسكي المندفع بقوة، الكرة وصلت إلى المهاجم البديل بيلوتي سددها إلى خارج الملعب.

الدقيقة 97 – إنكلترا تستعيد فرصها الخطيرة على المرمى لاعب الوسط المدافع فيلبس سدد كرة ماكرة مرت من الجميع وذهبت إلى خارج الملعب على بعد سنتيمترات قليلة من مرمى دوناروما.

انطلاق الشوط الإضافي الأول

نهاية الوقت الأصلي من المباراة على وقع التعادل (1-1) تغييرات مانشيني صنعت الفارق لإيطاليا، بينما لم تثمر تغييرات ساوثغيت إلى الآن، إيطاليا أفضل والأكثر استحواذا على الكرة والمباراة تتجه للشوطين الإضافيين.

الدقيقة 90 + 5 - عرضية خطيرة للمنتخب الإيطالي من الجهة اليمنى حولها كايل والكر بصدره بثقة إلى بيكفورد.

- حكم اللقاء احتسب 6 دقائق وقتاً بدلاً من ضائع.

الدقيقة 86 – ضربة كبيرة للمنتخب الإيطالي أحد أفضل لاعبيه كييزا خرج مصاباً ونزل بدلاً منه فيديريكو بيرنارديسكي.

الدقيقة 74 - ساوثغيت يسعى لإنقاذ الموقف بعد التراجع الشديد في أداء المنتخب الإنكليزي،قام بسحي ديكلان رايس ودفع بجوردان هيندرسون لاعب ليفربول.

الدقيقة 73 - بيراردي كاد أن يسجل هدف التقدم لإيطاليا من انفراد تام بالمرمى إلا أن كرته ذهبت فوق العارضة.

الدقيقة 67 – إيطاليا تتعادل بعد الضغط المتواصل في الشوط الثاني، ركلة ركنية فشل مدافعي إنكلترا في إبعادها من أول مرة انتهت على رأس فيراتي فسدد الكرة قوية أخرجها بصعوبة بيكفورد فارتدت من القائم ووصلت إلى بونوتشي الذي أسكنها الشباك معلناً تعادل الأتزوري لتدخل المباراة في مرحلة أخرى جديدة تماماً.

الدقيقة 62 – كييزا يواصل صناعة الفارق، مر من الجميع وسدد كرة أرضية خاطفة ظنها الجميع في المرمى إلا أن بيكفورد أحد أفضل حراس يورو 2020 طار إليها وأخرجها بصعوبة بالغة قبل أن تحتضن الشباك.

- سيطرة تامة للمنتخب الإيطالي حالياً .. دفاع إنكلترا والحارس بيكفورد يتحملون عبء المحافظة على نظافة شباكهم حالياً

الدقيقة 57 – توغل ناجح من إنسيني وسط غابة من أقدام لاعبي إنكلترا، نجم الأتزوري تخطى الجميع بمهارته وسدد الكرة في الزاوية الضيقة أنقذها بيقظة ومعارة بيكفورد.

الدقيقة 54 – تغييرين للمنتخب الإيطالي دفعة واحدة، مانشيني سحب كل من إيموبلي وباريلا ودفع بكل من كريستانتي وبيراردي.

الدقيقة 50 – ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء إنكلترا انبرى لها إنسيني وسدد الكرة بإتقان ومهارة ذهبت فوق العارضة بعد أن انخلعت لها قلوب الجماهير الإنكليزية.

الدقيقة 48 – انطلاقة هجومية للمنتخب الإنكليزي من الجانب الأيسر لوك شو مرر الكرة إلى ستيرلينغ الذي كاد أن ينفرد إلا أن بونوتشي تدخل بقوة فسقط لاعب مانشستر سيتي داخل منطقة الجزاء إلا أن الحكم أمر باستكمال اللعب.



الدقيقة 46 - انطلاق الشوط الثاني

الدقيقة 45 + 4 – حكم اللقاء كويبرز أطلق صافرته معلناً نهاية الشوط الأول .. إنكلترا باغتت الأتزوري بهدف رائع ومبكر جداً للوك شو، وإيطاليا حاولت أن تدرك التعادل معتمدة على مهارة واختراقات نجمها إنسيني إلا أن التنظيم الدفاعي المذهل لرجال المدرب غاريث ساوثغيت صنع الفارق وأبقى على تقدم منتخب الأسود الثلاثة.

الدقيقة 45 +2 – دي لورينزو تقدم من الجبهة اليمنى لإيطاليا ورفع الكرة عرضية ذهبت على قدم شيرو إيموبيلي الذي سددها مباشرة ارتدت من المدافع ستونز فوصلت الكرة مجدداً لفيراتي فسددها الأخير في يد بيكفورد.

الدقيقة 35 – أخطر فرص إيطاليا حتى الآن كييزا سيطر على الكرة وأطلق تسديدة أرضية زاحفة ذهبت على بعد سنتيمترات قليلة جداً من مرمى إنكلترا.

الدقيقة 34 – عمل جماعي رائع للمنتخب الإنكليزي هجومياً، كاين يعمل كمحطة استقبال للكرة العالية ويهيئها لماسون ماونت الذي مررها إلى رحيم ستيرلينغ إلا أن بونوتشي تدخل في الوقت الحاسم وأبعد الكرة.

الدقيقة 28 – إنسيني هو المتنفس الوحيد لإيطاليا هجومياً سدد كرة أرضية زاحفة ذهبت إلى خارج الملعب.

الدقيقة 24 – توغل رائع من إنسيني من الجبهة اليسرى ثم مرر نجم الأتزوري ونابولي كرة أرضية مباغته إلا أن ماغواير مدافع الأسود أبعدها في الوقت المناسب.

الدقيقة 13 – نسق أداء مرتفع من المنتخبين وسرعة هائلة في نقل اللعب والهجوم على المرميين إلا أن المنتخب الإنكليزي هو صاحب المبادرة والأخطر بفضل ظهيريه المتقدمين دائماً تريبير وشو.

الدقيقة الثامنة – إيطاليا تسعى للانتفاضة السريعة وتحقيق التعادل، ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء جوردان بيكفورد ، بعد عرقلة لوك شو لكييزا انبرى لها كييزا ذهبت فوق العارضة.

الدقيقة الثانية – الهدف الأول للمنتخب الإنكليزي – انطلاقة نارية من منتخب الأسود الثلاثة هجمة سريعة منظمة انتهت عند كيران تريبير الذي رفعها عرضية رائعة وصلت إلى الظهير الأيسر لوك شو فسددها مباشرة بيسراه معلناً هدف التقدم للإنكليز

- هدف شو في شباك جانلويجي دوناروما حارس إيطاليا هو الأسرع في تاريخ المباريات النهائية لبطولة أمم أوروبا منذ انطلاقها عام 1960، الهدف سُجل تحديداً بعد دقيقة و57 ثانية.

الدقيقة الثانية – الظهور الهجومي الأول مبكراً جداً من إيطاليا، الأتزوري حصل على ركلة ركنية لم تستغل.

الدقيقة الأولى – حكم نهائي يورو 2020 الهولندي بيورن كويبرز أطلق صافرته معلناً انطلاق المواجهة الكبرى بين إيطاليا التي أبهرت الجميع بمستواها المتميز وإنكلترا التي تواصل مسيرتها سعياً لأول لقب في تاريخ مشاركتها في بطولة أمم أوروبا، أجواء حماسية تسيطر على استاد ويمبلي منذ اللحظات الأولى في النهائي الكبير.

إيطاليا وإنكلترا: لقطات قبل انطلاق النهائي المرتقب

انطلاق حفل ختام بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"

أجواء رائعة في مدرجات استاد ويمبلي

الجماهير الإيطالية حضرت بكثافة إلى ملعب ويمبلي لتشجيع منتخب بلادها في نهائي يورو 2020





الجماهير الإنكليزية متحفزة في المدرجات أملاً في فوز منتخبها بأول لقب كبير منذ 55 عاماً

كيليني أول النازلين إلى أرض الملعب من المنتخب الإيطالي للقيام بعملية الإحماء.

جوردان بيكفورد حارس مرمى المنتخب الإنكليزي يجري استعداداته النهائية قبل انطلاق النهائي المرتقب

تشكيلة المنتخبين

إيطاليا

🇮🇹 Most likely to star for Italy? @azzurri | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 11, 2021

إنكلترا