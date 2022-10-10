ساوثغيت يعترف بصعوبة قرعة تصفيات يورو 2024 October 10, 2022 11:04 0:37 دقيقة أكد غاريث ساوثغيت مدرب المنتخب الإنكليزي أنّ القرعة أفرزت مجموعة صعبة لمنتخب الأسود الثلاثة بوجود كل من مقدونيا الشمالية وأوكرانيا. مقابلات منتخب إنكلترا بطولة أمم أوروبا غاريث ساوثغيت -آخر الفيديوهات 0:47 دقيقة الإعلان عن تصاريح دخول لحاملي بطاقة هيّا 0:48 دقيقة إشادة أمريكية بقدرات قطر على تنظيم الأحداث الكبرى 0:56 دقيقة انتهاء تركيب أكبر شاشة لنقل المباريات على الكورنيش 3:28 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 10 3:38 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 9 0:37 دقيقة ليون يعيّن بلان بدلاً من بوش 0:40 دقيقة ديشان غير مهتم بقرعة بطولة أوروبا في الوقت الحالي 0:37 دقيقة ساوثغيت يعترف بصعوبة قرعة تصفيات يورو 2024 1:16 دقيقة أونيون برلين ينفرد بصدارة الدوري الألماني 3:10 دقيقة برشلونة ينجو بالنقاط أمام سلتا فيغو ويستعيد صدارته