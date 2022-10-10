ديشان غير مهتم بقرعة بطولة أوروبا في الوقت الحالي October 10, 2022 11:13 0:40 دقيقة أكد مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان أنّ الوقت ما يزال مبكّراً على الحديث عن تصفيات بطولة أوروبا، مشدداً على أنّ تركيزه منصب حاليّاً على كأس العالم FIFA قطر 2022™. مقابلات ديشان بطولة أمم أوروبا -آخر الفيديوهات 0:47 دقيقة الإعلان عن تصاريح دخول لحاملي بطاقة هيّا 0:48 دقيقة إشادة أمريكية بقدرات قطر على تنظيم الأحداث الكبرى 0:56 دقيقة انتهاء تركيب أكبر شاشة لنقل المباريات على الكورنيش 3:28 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 10 3:38 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 9 0:37 دقيقة ليون يعيّن بلان بدلاً من بوش 0:40 دقيقة ديشان غير مهتم بقرعة بطولة أوروبا في الوقت الحالي 0:37 دقيقة ساوثغيت يعترف بصعوبة قرعة تصفيات يورو 2024 1:16 دقيقة أونيون برلين ينفرد بصدارة الدوري الألماني 3:10 دقيقة برشلونة ينجو بالنقاط أمام سلتا فيغو ويستعيد صدارته