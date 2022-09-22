وجاء استبعاد الملاعب الثلاثة على الرغم من أهميتها في كرة القدم الإنكليزية بسبب صغر مساحة العشب فيها وعدم استيفائها الشروط المطلوبة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وضمت قائمة الملاعب الموجودة في الملف ملعباً واحدا في كل من اسكتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية وملعبين في جمهورية آيرلندا إضافة إلى مجموعة من ملاعب إنكلترا وهي ويمبلي، ملعب توتنهام هوتسبير، ملعب لندن التابع لويست هام، فيلا بارك، أولد ترافورد، ملعب الاتحاد والملعب الجديد لنادي إيفرتون الذي يتم بناؤه حاليا إضافة إلى ملعب النور معقل نادي سندرلاند وسانت جيمس بارك ملعب نيوكاسل يونايتد فيما كانت المفاجأة ملعب "إم كي دونز" أحد ملاعب أندية المستوى الثالث في كرة القدم الإنكليزية.

