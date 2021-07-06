وتقدمت إيطاليا عن طريق لاعب يوفنتوس فيديريكو كييزا (60)، فيما أدركت إسبانيا التعادل عن طريق زميله في نادي السيدة العجوز ألفارو موراتا (80).

وسيواجه المنتخب الإيطالي في المباراة النهائية على ملعب ويمبلي يوم الأحد القادم الفائز من مواجهة نصف النهائي الثانية التي تجمع بين إنكلترا والدنمارك الأربعاء.

وهي المرة الرابعة التي يتأهل فيها المنتخب الإيطالي إلى المباراة النهائية بعد عام 1968 عندما أحرز لقبه الوحيد على حساب يوغوسلافيا، قبل أن يخسر نهائي عام 2000 أمام فرنسا بالهدف الذهبي (1-2)، ثم أمام إسبانيا (صفر-4) في نهائي نسخة عام 2012.

في المقابل فشل المنتخب الإسباني في تخطي الدور نصف النهائي في البطولات الكبرى للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن كان قد بلغ النهائي 5 مرات بعد خوضه 5 مباريات نصف نهائية سابقة.

مباراة إيطاليا وإسبانيا - أبرز الأحداث

- إيطاليا تفوز بركلات الترجيح (4-2) وتبلغ نهائي اليورو !!!!!!!!!!!!

- نهاية المباراة بوقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله واللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد هوية المتأهل إلى نهائي يورو 2020.

- الدقيقة 107: كييزا يترك مكانه لبيرناديسكي.

- الدقيقة 106: ألكانتارا يحل مكان بوسكيتس في صفوف إسبانيا.

- الدقيقة 98: ركلة حرة ينفذها أولمو إلى داخل منطقة الجزاء الإيطالية ومحاولات عدة للتسديد على المرمى لكن الكرة تتحول إلى ركنية بعد تدخل ناجح للحارس دوناروما.

- إسبانيا تخوض شوطين إضافيين للمباراة الثالثة على التوالي في البطولة وأصبحت بالتالي ثاني منتخب في تاريخ بطولة أوروبا يخوض 3 مباريات بالأشواط الإضافية في نسخة واحدة من البطولة بعد البرتغال عام 2016.

- الشوطان الإضافيان

- الدقيقة 90+3: نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل بهدف في كل شبكة.

- الدقيقة 85: مانشيني يدفع بمانويل لوكاتيلي مكان باريلا وبأندريا بيلوتي مكان إنسينيي، وماركوس يورينتي يحل بدلا من سيزار أزبيليكويتا.

- الدقيقة 80: هدف التعادل لإسبانيا!!!! موراتا يسجل ويعيد المباراة إلى نقطة الصفر! موراتا يتوغل بالعمق يتبادل الكرة مع أولمو قبل أن يخدع الحارس دوناروما بتسديدة بقدمه اليسرى!!! هدف جميل لفريق المدرب إنريكي..إسبانيا استحقت التعادل.

- الدقيقة 74: مانشيني يدفع بماتيو بيسينا مكان فيراتي ورافايل تولوي مكان إيميرسون.

- الدقيقة 70: دخول جيرار مورينو مكان أويارزابال ورودري مكان كوكي في صفوف المنتخب الإسباني.

- الدقيقة 68: سيمون يتصدى ببراعة لتصويبة بيراردي من داخل منطقة الجزاء!!!!

- الدقيقة 64: أويارزابال يهيأ الكرة لأولمو على حدود منطقة الجزاء والأخير يسدد بقوةّ لكنها تمر بجانب القائم الأيسر لدوناروما! المباراة تشتعل!

- الدقيقة 62: مدرب إيطاليا مانشيني يدفع بدومينيكو بيراردي مكان تشيرو إيموبيلي، و لويس إنريكي يدفع بألفارو موراتا مكان فيران توريس.

- الدقيقة 60: هدف لإيطاليا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! كييزا يفتتح التسجيل بتسديدة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء!!!! الحارس دوناروما يعترض كرة لألبا ويمرر إلى فيراتي الذي يلعب الكرة إلى إنسينيي ثم إيموبيلي. إيميريك لابورت يعترض الكرة فتصل إلى كييزا الذي يتوغل داخل منطقة الجزاء ويطلقها بقدمه اليمنى جميلة إلى الشباك الإسبانية!

- الدقيقة 53: إيطاليا ترد بدورها! فيديريكو كييزا يصوّب كرة زاحفة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء لكن سيمون يتألق في التصدي!!!

- الدقيقة 52: أويارزابال يعكس الكرة من الجانب الأيمن إلى سيرجيو بوسكيتس بمواجهة المرمى والأخير يسدد بقوة فوق العارضة!!! فرصة خطيرة جداً لـ"لا روخا"!!

- الدقيقة 49: عرضية خطيرة جداً من أولمو إلى داخل منطقة الجزاء الإيطالية وجيوفاني دي لورينزو يبعد الكرة في اللحظة المناسبة!

- انطلاق الشوط الثاني من دون أي تبديلات من الطرفين.

- الدقيقة 45: نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي. إسبانيا كانت الأفضل وفرضت سيطرتها في الشوط الأول مقابل محاولات خجولة من إيطاليا التي نجحت بالتسديد على مرمى سيمون مرة واحدة في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول.

- الدقيقة 44: إنسينيي يتقدم على الناحية اليسرى ويمرر إلى إيميرسون الذي يطلق الكرة من زاوية ضيقة وتصطدم بالعارضة!!! كادت إيطاليا أن تخرج من الشوط الأول متقدمة بالنتيجة!!!

- الدقيقة 40: خمس تسديدات من إسبانيا على مرمى إيطاليا التي لم تهدد مرمى سيمون بأي تسديدة!

- الدقيقة 25: الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما يتصدى ببراعة لتسديدة دانيال أولمو!!! أولى الفرص الخطرة للإسبان!

- الدقيقة 21: إيميرسون يتوغل على الناحية اليسرى والحارس الإسباني أوناي سيمون يتقدم باتجاهه تاركاً مرماه ومتيحاً لإيميرسون فرصة التمرير إلى إيموبيلي ثم باريلا الذي يخسر الكرة وسط ضغط مدافعي المنتخب الإسباني. فرصة خطيرة تضيع على الأتزوري!

- الدقيقة 4: المنتخب الإيطالي يستهل المباراة مهاجماً ومحاولاً خطف هدف مبكر وتصويبة محكمة من نيكولو باريلا ترتد من قائم المرمى الإسباني لكن الحكم يرفع راية التسلل!

- الدقيقة الأولى: الحكم الألماني فيليكس بريش يطلق صافرة بداية نصف النهائي الأول الذي يحتضنه ملعب ويمبلي في لندن.

تشكيلة إيطاليا

📰 TEAM NEWS: Giovanni Di Lorenzo comes in at right-back while Federico Chiesa starts in attack...@azzurri | #ITA | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 6, 2021

تشكيلة إسبانيا