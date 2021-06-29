وتدين إنكلترا بفوزها الأول على ألمانيا على ملعب ويمبلي منذ عام 1975 إلى رحيم سترلينغ الذي سجل هدفه الثالث في البطولة (75)، والقائد هاري كاين الذي سجل الهدف الأول له (86).

وتلتقي إنكلترا في ربع النهائي الفائزة من المواجهة المقررة لاحقاً في غلاسكو بين السويد وأوكرانيا.

وبخروجها من ثمن النهائي، ودعت ألمانيا مدربها منذ 2006 يواكيم لوف الذي كان يخوض البطولة الأخيرة مع المنتخب قبل أن يترك منصبة لهانزي فليك.

مباراة إنكلترا وألمانيا - أبرز أحداث المباراة

- الدقيقة 90+4: انتهاء المباراة بفوز إنكلترا على ألمانيا في ويمبلي للمرة الأولى من 46 سنة وبلوغها ربع نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

- الدقيقة 86: هدف لإنكلترا!!!! لوك شو ينطلق من وسط الملعب ويمرر الكرة إلى غريليتش على الناحية اليسرى الذي يعكسها إلى هاري كاين والأخير يحولها برأسه إلى المرمى مسجلاًً الهدف الثاني لبلاده!!!! الهدف أثلج صدور الإنكليز في ويمبلي!

- الدقيقة 81: مرتدة ألمانية مباغتة وتوماس مولر ينطلق في ظهر الدفاع الإنكليزي وينفرد بالحارس بيكفورد لكنه يسدد بغرابة بجانب القائم الأيمن لبيكفورد مضيعاً هدف التعادل على "الماكينات".

- الدقيقة 75: هدف لإنكلترا!!!!!!!!!!!!! هجمة إنكليزية منسقة انطلق بها ستيرلينغ، ومرر الكرة إلى هاري كاين الذي حولها إلى الجهة اليسرى حيث غريليش وثم لوك شو الذي عكسها عرضية أمام المرمى لستيرلينغ قبل أن يودعها الأخير شباك الحارس المخضرم مانويل نوير!

- الدقيقة 70: 20 دقيقة متبقية على نهاية الوقت الأصلي ولا غالب ولا مغلوب حتى الآن في موقعة ويمبلي.

- الدقيقة 68: مدرب ألمانيا يواكيم لوف يدفع بسيرج غنابري مكان تيمو فيرنر، ومدرب إنكلترا غاريث ساوثغيت يُخرج بوكايو ساكا ويدفع مكانه بجاك غريليش.

- الدقيقة 54: توقف اللعب بعد سقوط قائد إنكلترا هاري كاين الذي يبدو أنه تعرض لإصابة قوية اثر التحام مع هوميلز، لكن المهاجم الإنكليزي يتمكن من النهوض ومواصلة المباراة.

- الدقيقة 48: بيكفورد يتصدى ببراعة لكرة صاروخية أطلقها هافيرتز بقدمه اليسرى !!!!! فرصة كبيرة جداً للمنتخب الألماني!

- الدقيقة 46: انطلاق الشوط الثاني

- نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين إنكلترا وألمانيا. الشوط الأول جاء متكافئاً، 3 تسديدات من كلا المنتخبين على المرميين، لكن إنكلترا كادت أن تخرج من الشوط الأول متقدمة لولا تدخل هوميلز لإبعاد الكرة من أمام هاري كاين الذي لم يهز الشباك منذ انطلاق المسابقة.

- الدقيقة 45+1: ألمانيا تنجو من هدف محقق!!!!! مهرجان من ستيرلينغ الذي يتوغل باتجاه منطقة الجزاء الألمانية وسط مضايقة المدافعين ويسقط قبل أن تصل الكرة إلى هاري كاين بمواجهة المرمى الذي أساء ترويضها، فتدخل هوميلز وأبعدها منقذا الـ"مانشافت" من هدف قاتل في نهاية الشوط الأول!

- الدقيقة 43: ركلة حرة للمنتخب الإنكليزي تنفذ إلى داخل منطقة الجزاء باتجاه هاري كاين الذي يحاول استغلالها لكن مات هوميلز يتدخل في الوقت المناسب لإبعاد الكرة إلى ركنية!!

- الدقيقة 32: كرة ذكية من كاي هافيرتز بالعمق إلى تيمو فيرنر الذي يتواجه مع الحارس جوردان بيكفورد لكن الحارس الإنكليزي يتفوّق عليه! فرصة كبيرة لألمانيا!!!

- الدقيقة 25: المنتخب الإنكليزي يقترب أكثر من مرمى نوير لكن دون تهديد فعلي والأجواء ملتهبة في مدرجات ويمبلي.

- الدقيقة 16: كرة صاروخية من رحيم ستيرلينغ من خارج منطقة الجزاء ينقذها مانويل نوير ببراعة!!!! أولى الفرص الإنكليزية!

- الدقيقة 8: ليون غوريتسكا يتوغل في الوسط ويشق طريقه نحو المرمى لكن ديكلان رايس يتدخل ويعرقله والحكم ينذره ويحتسب ركلة حرة لألمانيا من حدود منطقة الجزاء لم تثمر. الماكينات الألمانية الأفضل حتى الآن.

- الدقيقة 5: المنتخب الألماني يستهل الثواني الأولى من المباراة مهاجماً ومحاولاً خطف هدف مبكر يربك به أصحاب الأرض.

- الدقيقة الأولى: الحكم الهولندي داني ماكيلي يطلق صافرة انطلاق مباراة إنكلترا وألمانيا التي يحتضنها ملعب ويمبلي في لندن ضمن ثمن نهائي يورو 2020 أمام قرابة 40 ألف متفرج.

تشكيلة إنكلترا

تشكيلة ألمانيا