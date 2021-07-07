قاد القائد هاري كاين المنتخب الإنكليزي إلى نهائي بطولة أمم أوروبا 2020 للمرة الأولى في تاريخه، بتسجيله هدف الفوز على الدنمارك 2-1 بعد التمديد الأربعاء على ملعب "ويمبلي" في لندن.

وسجّل للفائز كل من سيمون كاير (39 خطأ في مرمى منتخب بلاده) وهاري كاين (104 من ركلة جزاء) في حين وقّع ميكيل دامسغارد (30) هدف الخاسر الوحيد.

وتلتقي إنكلترا في النهائي الأحد على "ويمبلي" أيضاً مع إيطاليا المتأهلة الثلاثاء على حساب إسبانيا بركلات الترجيح 4-2 (1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي).

وبعد انتظار طويل وتحديداً منذ 1966 حين توّجت على أرضها بلقبها المونديالي الأول على حساب ألمانيا الغربية، باتت إنكلترا الآن على بعد فوز واحد من تحقيق الحلم والفوز باللقب القاري الأول من أول مشاركة لها في النهائي، بعد وضعها حداً لمغامرة الدنمارك التي كانت تمني النفس بتكرار إنجاز 1992 حين توّجت بطلة.

تفاصيل المباراة

نهاية الشوط الإضافي الثاني - إنكلترا (2-1) الدنمارك

الدقيقة 12: شمايكل يتألّق من جديد ويمنع ستيرلينغ من توقيع الهدف الثالث.

الدقيقة 115: بيكفورد يحرم برايثويت من هدف التعادل.

رغم تأخرها على مستوى النتيجة لا تزال الدنمارك تلعب بتوازن.

إنكلترا تحاول الاستحواذ على الكرة وتفادي ضغط دنماركي قد يأتي بالجديد على مستوى النتيجة.

بداية الشوط الإضافي الثاني

نهاية الشوط الإضافي الأول - إنكلترا (2-1) الدنمارك

الدقيقة 104: هاري كاين يضاعف النتيجة للأسود الثلاثة ويمنح الأسبقية لإنكلترا من علامة الجزاء (2-1). شمايكل تصدّى في مناسبة أولى لركلة كاين لكن الأخير لم يهدر الفرصة الثانية وأسكن الكرة في شباك الدنمارك.

الدقيقة 102: ستيرلينغ بذكاء يتحصّل على ركلة جزاء بعد تدخل الدنماركي يواكيم مايهلي.

المنتخب الإنكليزي يبسط سيطرته على مجريات الشوط الإضافي الأول.

الدقيقة 98: غريليش يسدّد بقوّة وشمايكل يتألّق كالعادة !

فيل فودن وجوردان هندرسون يحلّان مكان كل من مايسون ماونت وديكلان رايس (95).

الدقيقة 94: هاري كاين كاد أن يوقّع الهدف الثاني للـ"أسود الثلاثة" لو لا براعة شمايكل.

بداية الشوط الإضافي الأول

اللجوء لشوطين إضافيين لتحديد هوية المتأهل إلى نهائي "يورو 2020".

نهاية الشوط الثاني - إنكلترا (1-1) الدنمارك

رغم المحاولات من الجانبين إلاّ أن النتيجة لم تتغيّر ! 7 دقائق كوقت بدل ضائع لم تأت بالجديد.

الدقيقة 90+5: محاولة رأسية جديدة من ماغواير لكن شمايكل في الموعد.

ماتياس ينسن يعوّض توماس ديلاني في تشكيلة "الفايكينغ" (88).

الدقيقة 80: كالفن فيليبس يسدّد بجانب مرمى شمايكل.

يواكيم أندرسون بديلاً لأندرياس كريستانسن في تشكيلة الدنمارك (79).

معركة حامية الوطيس في وسط الميدان، المنتخبان يسعيان للسيطرة على هذه المنطقة !

الدقيقة 73: كاسبر شمايكل يتفادى رفعة مخادعة من مايسون ماونت.

غاريث ساوثغيت يردّ بإقحام جاك غريليش مكان بوكايو ساكا (69).

المدرب كاسبر هيولماند يدفع الثلاثي يوسف بولسن وكريستيان نويرغارد ودانيال فاس بدلاً عن ميكيل دامسغارد وكاسبر دولبيرغ وينس ستريغر لارسن (67).

الدقيقة 60: لوك شو يتوغّل داخل منطقة الجزاء، يمهّد، لكن دفاع الدنمارك كاد يباغت حارس مرماه.

الدقيقة 59: دولبيرغ من جديد يحاول التسجيل لكن تسديدته لم تباغت بيكفورد.

الدقيقة 55: كاسبر شمايكل يُبدع في التصدّي لكرة هاري ماغواير الرأسية !

الدقيقة 52: كاسبر دولبيرغ يهدّد مرمى إنكلترا لكن الحكم الهولندي داني ماكيلي يعلن عن تسلّل.

بداية هادئة للشوط الثاني.

بداية الشوط الثاني

تعادل عادل بين المنتخبين اللذان تقاسما السيطرة على مجريات الفترة الأولى رغم أفضلية طفيفة للدنمارك. يبدو أن الشوط الثاني سيكون واعداً بالتشويق والإثارة.

نهاية الشوط الأول - إنكلترا (1-1) الدنمارك

الهدوء يسود اللقاء الآن، كل طرف يريد إنهاء الشوط الأول بأخف الأضرار وانتظار شوط المدربين !

الدقيقة 39: هدف التعادل لإنكلترا (1-1). سيمون كاير حاول التصدّي لهجمة إنكليزية خطيرة بقيادة السريع بوكايو ساكا لكنه أودع الكرة في شباك حارس مرمى منتخب بلاده شمايكل.

الدقيقة 38: كاسبر شمايكل يستأسد أمام تسديدة ستيرلينغ ويمنع المهاجم الإنكليزي من الاستفادة من موقعه المناسب !

هدف مستحق للدنمارك في ظل الفرص المتتالية لرجال المدرب كاسبر هيولماند.

الدقيقة 30: ميكيل دامسغارد يوقّع الهدف الأول لمصلحة الدنمارك (1-0) ! الهدف جاء من ركلة حرّة رائعة استقرت في شباك جوردان بيكفورد.

الدقيقة 25: تسديدة قويّة من ميكيل دامسغارد تمرّ بجانب مرمى جوردان بيكفورد.

لقاء متوازن إلى حد الآن رغم أفضلية الدنمارك الطفيفة، لا طرف فرض سيطرته المطلقة على الآخر !

الدقيقة 15: فرصتان متتاليتان للدنمارك من أقدام بيير إيميل هويبيرغ ومارتن برايثويت لم تأتيا بالجديد.

الدقيقة 13: ستيرلينغ يتوغّل داخل منطقة جزاء الدنمارك لكن تسديدته كانت ضعيفة.

الدقيقة 10: أول ظهور هجومي للدنمارك من خلال ميكيل دامسغارد لكن تباطؤ الأخير حرم "الفايكينغ" من فرصة ثمينة للتسجيل.

ضغط إنكليزي واضح على دفاع الدنمارك أملاً في كسب الأسبقية.

الدقيقة 6: هاري كاين يرفع الكرة لرحيم ستيرلينغ الذي فشل في استغلال أولى الفرص في اللقاء.

فترة جس نبض بين المنتخبين.

أجواء حماسية في ملعب ويمبلي ودعم جماهيري كبير لمنتخب الأسود الثلاثة.

صافرة البداية

الحكم الدولي الهولندي داني ماكيلي يدير الموقعة المرتقبة.

ملعب ويمبلي الشهير مسرحاً لمواجهة إنكلترا والدنمارك.

تشكيلة إنكلترا

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Player of the tournament for England so far?#EURO2020 | #ENG — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 7, 2021

تشكيلة الدنمارك