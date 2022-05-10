برلين تحتضن نهائي يورو 2024 في 14 يوليو

ووضعت اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري روزنامة النهائيات التي ستقام في عشر مدن ألمانية مع العودة إلى نظام الاستضافة في بلد واحد بعد نسخة 2020 الذي أقيمت العام الماضي في 11 دولة في القارة العجوز.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان "لأول مرة، تم تضمين التأثير البيئي في معايير لوائح البطولة"، لذلك تم تقسيم المدن العشر إلى ثلاث مناطق: شمال/شمال شرق (برلين، هامبورغ، لايبزيغ)، غرب (بينها دورتموند ودوسلدورف وكولونيا) وجنوب (فرانكفورت وشتوتغارت وميونيخ).

وأضاف أنه خلال دور المجموعات "ستقام المباريات في منطقتين فقط، لتقليص المسافات للمنتخبات والجماهير، وتسهيل مهمة الوفود التي تسافر بالقطار أو الحافلة من معسكرها الأساسي إلى مكان إجراء المباريات".