بانديف سيعتزل دولياً بعد مباراة هولندا

وقال بانديف (37 عاماً) في مؤتمر صحافي عشية المباراة "ستكون المباراة الأخيرة لي مدافعاً عن قميص المنتخب الوطني، أعتقد بأنه الوقت المناسب كي أودع".

وسجل بانديف 38 هدفاً في 120 مباراة دولية علماً بأن الأولى له كانت عام 2001.

وسجل بانديف الفائز بصفوف إنتر الايطالي بدوري أبطال أوروبا عام 2010، هدف تأهل منتخب مقدونيا الشمالية إلى أول بطولة كبرى لها في مباراة الملحق ضد جورجيا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

كما نال شرف تسجيل أول أهداف مقدونيا الشمالية في يورو 2020 عندما أدرك التعادل في مرمى النمسا قبل أن يسقط فريقه 1-3.

وأضاف "آمل أن يتمكن هؤلاء الشبان، هذا الجيل، من بلوغ نهائيات كأس العالم".