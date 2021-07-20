جوشوا يدافع عن ألقابه في استاد توتنهام

وأمرت منظمة الملاكمة العالمية جوشوا بالدفاع عن لقبه في الوزن الثقيل أمام الأوكراني أوسيك بعد إلغاء نزال الملاكم البريطاني ضد غريمه المحلي تايسون فيوري الذي أجبره المسؤولون على مواجهة ديونتاي وايلدر.

ويحمل جوشوا (31 عاماً) أيضاً ألقاب وزن الثقيل الخاصة بالاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية وكان من المفترض أن يواجه في بادئ الأمر فيوري بطل مجلس الملاكمة العالمي في السعودية في آب/اغسطس.

وسيتقابل فيوري مع وايلدر في لاس فيجاس في التاسع من تشرين الأول/اكتوبر بعد أن تأجل النزال بينهما هذا الشهر بسبب إصابة فيوري بكوفيد-19.

وكان من المقرر أن يتقابل جوشوا مع البلغاري كوبرات بوليف في استاد توتنهام في حزيران يونيو من العام الماضي لكن النزال تأجل بسبب وباء كوفيد-19.

وفاز جوشوا على بوليف في ويمبلي في كانون الأول/ديسمبر ليحتفظ بألقابه من الاتحاد الدولي للملاكمة ومنظمة الملاكمة العالمية ورابطة الملاكمة العالمية.