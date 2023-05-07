الريان يحصد لقبه الخامس عشر من قبل beIN SPORTS May 7, 2023 12:39 3:05 دقيقة حصد الريان لقبه الخامس عشر في كأس أمير دولة قطر للكرة الطائرة بعد فوزه على العربي في النهائي بثلاثة أشواط دون مقابل ليحققَ الرهيب الثنائية المحلية بعد تتويجه بالكأس الغالية ولقب الدوري. تقارير إخبارية الكرة الطائرة الريان -آخر الفيديوهات 0:26 دقيقة يوفنتوس يسير بثبات نحو دوري الأبطال 3:59 دقيقة باريس سان جيرمان يشد الرحال لملاقاة تروا 0:33 دقيقة توتنهام يدين الهتافات العنصرية بحق سون 2:51 دقيقة وست هام لوقف نزف النقاط من بوابة مانشستر يونايتد 1:46 دقيقة تشاكا: "يجب التمسك بأمل التتويج بلقب الدوري" 2:56 دقيقة مواجهة بحتمية الفوز بين نيوكاسل وآرسنال 3:18 دقيقة المنتخب القطري يتوّج باللقب ويتأهل للمستوى الأول 1:14 دقيقة لقاء خاص مع فائق عابدي 3:05 دقيقة الريان يحصد لقبه الخامس عشر 2:47 دقيقة ليكرز وهيت يتقدمان 2-1 على ووريرز ونيكس