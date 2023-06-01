الدوحة تستضيف منافسات "كأس التحدي العالمي 2023" من قبل beIN SPORTS June 1, 2023 09:29 منح الاتحاد الدولي للكرة الطائرة الدوحة شرف استضافة "كأس التحدي العالمي 2023" التي ستقام منافساتها خلال شهر يوليو المقبل. AFP وهي المرة الأولى التي تقام فيها البطولة في منطقة الشرق الأوسط. الدوحة الكرة الطائرة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة السابق علي غانم الكواري في لقاء خاص م اقرأ التالي - آخر الأحداث June 1, 2023 09:29 الدوحة تستضيف منافسات "كأس التحدي العالمي 2023" May 18, 2023 12:06 علي غانم الكواري في لقاء خاص مع beIN SPORTS May 7, 2023 12:39 الريان يحصد لقبه الخامس عشر May 17, 2022 11:29 الأهلي يتوّج بلقب البطولة الإفريقية للأندية March 22, 2022 19:21 استقالة ريزيندي من تدريب المنتخب الفرنسي March 8, 2022 16:47 فرانتشيسكا بيتشينيني في لقاء حصري مع beIN SPORTS March 1, 2022 09:31 سحب تنظيم بطولة العالم للكرة الطائرة من روسيا February 28, 2022 17:14 استقبال رسمي للريان المتوج ببطولة الأندية العربية September 14, 2021 14:39 تونس تصعد إلى نهائي أمم أفريقيا للكرة الطائرة October 26, 2020 08:10 المغربية حجيج تفوز برئاسة الاتحاد الإفريقي للطائرة