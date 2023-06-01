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الكرة الطائرة

الدوحة تستضيف منافسات "كأس التحدي العالمي 2023"

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منح الاتحاد الدولي للكرة الطائرة الدوحة شرف استضافة "كأس التحدي العالمي 2023" التي ستقام منافساتها خلال شهر يوليو المقبل.

AFP

وهي المرة الأولى التي تقام فيها البطولة في منطقة الشرق الأوسط.

 

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