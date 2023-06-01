الدوحة تستضيف منافسات "كأس التحدي العالمي 2023"

من قبل beIN SPORTS June 1, 2023 09:29 منح الاتحاد الدولي للكرة الطائرة الدوحة شرف استضافة "كأس التحدي العالمي 2023" التي ستقام منافساتها خلال شهر يوليو المقبل.