وبخصوص التكهنات حول إمكانية وضع الشعلة الأولمبية على برج إيفل، أكد رئيس اللجنة المنظمة توني إستونغيه إن الوجهة النهائية للشعلة لم تحدد بعد. ولم يتمَّ تحديد برج إيفل كموقعِ ٍ لإنارة المرجل الأولمبي.
10 آلاف شخص سيحملون الشعلة الأولمبية في فرنسا
أعلن منظمو أولمبياد باريس 2024 أن حوالي عشرة آلاف شخص سيحملون الشعلة الأولمبية أثناء مرورها عبر ستين مقاطعة ً فرنسية قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية.
وبخصوص التكهنات حول إمكانية وضع الشعلة الأولمبية على برج إيفل، أكد رئيس اللجنة المنظمة توني إستونغيه إن الوجهة النهائية للشعلة لم تحدد بعد. ولم يتمَّ تحديد برج إيفل كموقعِ ٍ لإنارة المرجل الأولمبي.
القناة الأولمبية أولمبياد باريس 2024