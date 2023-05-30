وبخصوص التكهنات حول إمكانية وضع الشعلة الأولمبية على برج إيفل، أكد رئيس اللجنة المنظمة توني إستونغيه إن الوجهة النهائية للشعلة لم تحدد بعد. ولم يتمَّ تحديد برج إيفل كموقعِ ٍ لإنارة المرجل الأولمبي.

