من جانبه أكد السفير الفرنسي جان باتيست فافر لـbeIN SPORTS أن خصوصية الفاعلية في قطر تمثل انتقالاً بين الحدث التاريخي الذي نظمته قطر وهو كأس العالم والألعاب الأولمبية في باريس.
فرنسا تحتفي ببقاء 500 يوم على انطلاق أولمبياد باريس
تحتفي فرنسا اليوم ببقاء خمسمئة يوم على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية باريس 2024، وبهذه المناسبة شاركت السفارة الفرنسية في الدوحة بالتعاون مع اللجنة الأولمبية القطرية ضمن فعالية افتراضية حول العالم.
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