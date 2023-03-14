من جانبه أكد السفير الفرنسي جان باتيست فافر لـbeIN SPORTS أن خصوصية الفاعلية في قطر تمثل انتقالاً بين الحدث التاريخي الذي نظمته قطر وهو كأس العالم والألعاب الأولمبية في باريس.