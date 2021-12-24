

وبذلك تكون اليابان قد انضمنت إلى الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وكندا بالمقاطعة الدبلوماسية ولن ترسل كبار الشخصيات الحكومية كوسيلة للاحتجاج على انتهاكات الصين لحقوق الإنسان، وبالرغم من ذلك ستواصل الدول إرسال رياضييها للمنافسة.

وذكر هيروكازو ماتسونو سكرتير مجلس الوزراء الياباني أنّ هذا القرار اتخذ من تلقاء نفسه.

وتأمل اليابان في أن تقام دورة الألعاب الشتوية في بكين كمهرجان سلام يتماشى مع روح الألعاب.

وسيحضر الألعاب الأولمبية الشتوية رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية ياسوهيرو ياماشيتا وسيكو هاشيموتو وغيرهم.