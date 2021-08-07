استهل يوم جديد من أولمبياد طوكيو 2020 بعدة منافسات، إذ انطلقت رحلة التتويجات بفوز البولندي ديفيد تومالا بذهبية 50 كلم مشياً.

ولا تذهبوا بعيداً، إذ سننشر هنا آخر أخبار ونتائج اليوم في طوكيو 2020:

الكينية بيريز جيبتشيرتشير تحرز ذهبية الماراثون

أحرزت الكينية بيريز جيبتشيرتشير (2.27.20) ذهبية ماراثون السيدات فيما عادت الفضية لمواطنتها بريغيد كوسغي والبرونزية للأميركية مولي سيدل.

المنتخب القطري للكرة الطائرة الشاطئية يحرز الميدالية البرونزية

أحرز المنتخب القطري للكرة الطائرة الشاطئية الميدالية البرونزية عقب فوزه على المنتخب اللاتفي 2-صفر بواقع 21-12 و21-18.

المنتخب النرويجي يظفر بالميدالية الذهبية في الكرة الطائرة الشاطئية

تمكن المنتخب النروجي من حصد الميدالية الذهبية عقب فوزه في النهائي على فريق اللجنة الأولمبية الروسية 2-صفر، بواقع 21-17 و21-18.

الكانوي السريع – سيدات

أحرزت الصين ذهبية زوجي السيدات للكانوي 500 م فيما عادت الفضية لأوكرانيا والبرونزية لكندا.

أحرزت المجر ذهبية رباعي السيدات للكاياك 500 م فيما نالت سيدات بيلاروسيا الميدالية الفضية أما البرونزية فكانت من نصيب البولنديات.

الكانوي السريع – رجال

توّج البرازيلي إيزاكياس كيروش بالميدالية الذهبية لسباق 1000 متر (C-1) ونال الصيني ليو هاو الفضية فيما عادت البرونزية لسيرغي تارنوفشي من مولدوفا.



أحرزت ألمانيا ذهبية رباعي الرجال للكاياك 500 م فيما عادت الفضية لإسبانيا ونالت سلوفينيا البرونزية.

غولف - السيدات:

الأميركية نيلي كوردا تتوج بالميدالية الذهبية.

الملاكمة: (رجال)

البريطاني يافاي يحصد الميدالية الذهبية في وزن (48-52 كلغ) بعد فوزه على الملاكم الفليبيني كارلو بالام 4-1.

البرازيلي هيبيرت كونسيساو يفوز بذهبية وزن (69-75 كلغ) عقب انتصاره على الأوكراني أوليكساندر خيزنياك بالضربة القاضية.

الملاكمة: (سيدات)

البلغارية ستويكا بتروفا تحرز الميدالية الذهبية في وزن (48-51 كلغ) بعد فوزها على التركية بيوس ناز جاكيروغلو 5-صفر.

التركية بوسناز سورمنلي تحرز ذهبية وزن (64-69 كلغ) بعد فوزها على الصينية هونغ.

كرة الماء (سيدات)

أحرزت سيدات المجر الميدالية البرونزية عقب فوزهن على فريق اللجنة الأولمبية الروسية 11-9.

الكرة الطائرة (رجال)

المنتخب الأرجنتيني يحسم صراع الميدالية البرونزية أمام البرازيل 3-2 بواقع 25-23 و20-25 و20-25 و25-17 و15-13.

البيسبول

منتخب جمهورية الدومينيكان ينال الميدالية البرونزية عقب فوزه على منتخب كوريا الجنوبية 10-6.

الغطس (رجال)

الصيني كاو يوان يحصد ذهبية الغطس منصة ثابتة (10 م) ومواطنه يانغ جيان الفضية فيما عادت البرونزية للبريطاني توم دالي.





سيدات كرة السلة فرنسا تحقق البرونزية

وحققت سيدات فرنسا بكرة السلة الميدالية البرونزية بعد فوزهن على المنتخب الصربي 91-76.

غطس: ذهبية للصين

وأحرز الصيني يوان تشاو ذهبية منصة ثابتة 10 م في منافسات الغطس وذهبت الفضية لمواطنه جيان يانغ

وحل ثالثاً البريطاني توم دايلي ليكتفي بالبرونزية.

كرة الماء: سيدات الولايات المتحدة يحرزن الذهبية

ونالت سيدات الولايات المتحدة ذهبية منافسات كرة الماء، والفضية لإسبانيا والبرونزية نالتها المجر.

د راجات المضمار: رجال الدنمارك يحرزون ذهبية سباق ماديسون

أحرز رجال الدنمارك ذهبية سباق ماديسون في منافسات دراجات المضمار السبت.

فضية: بريطانيا

برونزية: فرنسا

ذهبية تاريخية للهند برمي الرمح

منح الهندي نيراج شوبرا بلاده أول ذهبية أولمبية على الإطلاق في ألعاب القوى بعد فوزه بمسابقة رمي الرمح السبت في أولمبياد طوكيو.

ورمى أفضل مسافة من محاولته الأولى (87.58 م) أمام التشيكيين جاكوب فادليتش (86.67 م) وفيتيشلاف فيسيلي (85.44 م) اللذين حصدا الفضية والبرونزية توالياً.

وكانت أفضل نتيجة للهند على المضمار والميدان فضيتان في 200 م و200 م حواجز الملغاة الآن في أولمبياد باريس 1900 بفضل البريطاني-الهندي نورمان بريتشارد.

النرويجي جاكوب إنغيبريغستن يحرز ذهبية 1500 م

أحرز النرويجي جاكوب إنغيبريغستن ذهبية سباق 1500 م في ألعاب القوى محققاً زمناً وقدره 3:28.32 كاسراً الرقم الأولمبي، وجاء خلفه الفائز بالميدالية الفضية الكيني تيموثي شيرويوت 3:29.01 وذهبت برونزية للبريطاني جوش كير بـ 3:29.05.

