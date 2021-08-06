سيشهد اليوم التنافس على 23 ميدالية ذهبية في رياضات مختلفة، حيث سنوافيكم بآخر أخبار ونتائج أولمبياد طوكيو 2020، وخاصة المتعلقة بالنجوم العرب المشاركين في المسابقات المختلفة.

استهل يوم جديد من أولمبياد طوكيو 2020 بعدة منافسات، إذ انطلقت رحلة التتويجات بفوز البولندي ديفيد تومالا بذهبية 50 كلم مشياً.

ولا تذهبوا بعيداً، إذ سننشر هنا آخر أخبار ونتائج اليوم في طوكيو 2020:

50 كلم مشي (رجال)

أحرز البولندي ديفيد تومالا ذهبية مسابقة 50 كلم مشياً (3.50.08 ساعات) فيما حل الألماني جوناثان هيلبرت في المركز الثاني (3.50.40 ساعات) ونال الكندي إيفان دونفي الميدالية البرونزية (3.50.59 ساعات).

كرة الطائرة الشاطئية – سيدات

تمكنت سيدات المنتخب السويسري من حصد الميدالية البرونزية عقب فوزهن على المنتخب اللاتفي 2-صفر (21-19 و21-15).







