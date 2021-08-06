استهل يوم جديد من أولمبياد طوكيو 2020 بعدة منافسات، إذ انطلقت رحلة التتويجات بفوز البولندي ديفيد تومالا بذهبية 50 كلم مشياً.

ولا تذهبوا بعيداً، إذ سننشر هنا آخر أخبار ونتائج اليوم في طوكيو 2020:

50 كلم مشياً (رجال)

أحرز البولندي ديفيد تومالا ذهبية مسابقة 50 كلم مشياً (3.50.08 ساعات) فيما حل الألماني جوناثان هيلبرت في المركز الثاني (3.50.40 ساعات) ونال الكندي إيفان دونفي الميدالية البرونزية (3.50.59 ساعات).

كرة الطائرة الشاطئية – سيدات

تمكنت سيدات المنتخب السويسري من حصد الميدالية البرونزية عقب فوزهن على المنتخب اللاتفي 2-صفر (21-19 و21-15).

كرة الطائرة الشاطئية – سيدات

أحرزت سيدات الولايات المتحدة الأميركية اليوم الجمعة ذهبية كرة الطائرة الشاطئية عقب فوزهن على سيدات أستراليا في النهائي 2-صفر (21-15 و21-16).

هوكي – السيدات:

كانت برونزية منافسات الهوكي من نصيب سيدات بريطانيا بعد فوزهن على الهند بنتيجة 4-3.





تنس الطاولة: اليابان تحرز البرونزية

اللاعب جون ميزوتاني يقود اليابان لإحراز برونزية فرق الرجال بعد الفوز على كوريا الجنوبية 3-1.

الملاكمة: الكوبي كروز يحرز ذهبية الوزن الثقيل

أحرز الملاكم الكوبي خوليو كروز ذهبية الوزن الثقيل عقب فوزه على لاعب اللجنة الأولمبية الروسية مسلم غادجيماغوميدوف (5-صفر) في النهائي.

كرة الماء

حجز المنتخب اليوناني مقعداً في النهائي عقب فوزه على المجر 9-6 ليواجه في المشهد الختامي الفائز من مواجهة صربيا أمام إسبانيا.

دراجات المضمار: سيدات بريطانيا يحرزن ذهبية سباق ماديسون

أحرز الفريق البريطاني للسيدات ذهبية سباق ماديسون في منافسات دراجات المضمار الجمعة للفرق، فيما ذهبت الفضية للدانمارك والبرونزية للجنة الأولمبية الروسية.

وأحرز الهولندي هاري لافريسين ذهبية سباق السرعة (فردي - رجال) في هذا الاختصاص وجاء خلفه مواطنه جيفري هوغلاند أما البرونزية فذهبت للبريطاني جاك كارلين.

خماسي حديث: البريطانية كايت فرانش تحرز الذهبية

أحرزت البريطانية كايت فرانش ذهبية الخماسي تاركةً الفضية لليتوانية لاورا أسداوسكايتي والبرونزية للمجرية سارولتا كوفاكس.

كاراتيه: الياباني ريو كييونا يحرز ذهبية كاتا

أحرز الياباني ريو كييونا ذهبية مسابقة كاتا في الكاراتيه فيما حقق الفضية الإسباني داميان كينتيرو وتابرونزية التركي علي صوف-أوغلو برونزية مركز ثالث مكرر الأميركي أرييل توريس غوتييريس.

وتوج الإيطالي لويجي بْوزا بذهبيةِ الكوميتي، لوزن خمسةٍ وسبعينَ كيلوغراماً، ضمن منافساتِ الكاراتيه

الإيطالي تفوق في النزال النهائي على خصمه الأذري رافاييل أغاييفْ نتيجةِ نقطة دون مقابل، ليمنحَ إيطاليا ذهبية أخرى فيما عادت الميدالية البرونزية لكل من الأوكراني ستانيسلافْ هورونا والمجري كارولي غابْور هارسبا-تاكي.

مصارعة حرة: ستيفنسن يحرز ذهبية وزن 125 كلغ

الأميركي غايبل دان ستيفنسن نال ذهبية وزن 125 كلغ في المصارعة الحرة وحقق الفضية الجورجي جينو بيترياشفيلي.

وذهبت البرونزية الأولى للإيراني أمير حسين زارو وبرونزية مركز ثالث مكرر للتركي طه أكغول



وفي وزن 74 كلغ أحرز الروسي زوربييك سيداكوف الذهبية فضية البيلاروسي محمد حبيب قاضي محمدوف والبرونزية للأميركي كايل دوغلاس ديك وبرونزية مركز ثالث مكرر للأوزبكستاني بيكزود عبد الرحمنوف.

اليابانية مايو موكايدا تحرز ذهبية وزن 53 كلغ في المصارعة الحرة

توجت اليابانية مايو موكايدا بذهبية وزن 53 كغ في المصارعة الحرة فيما ذهبت الفضية إلى الصينية كيانيو بانغ، وحصلت كل من البيلاروسية فانيسا كالادزينسكايا والمونغولية بولورتويا بات أوشير على البورنزية.

• الصينية شيينغ ليو تحرز ذهبية رمي الرمح

وأحرزت الصينية شيينغ ليو ذهبية رمي الرمح.

ورمت ليو (27 عامًا) مسافة 66.34 مترًا من محاولتها الاولى لتحقق اللقب أمام البولندية ماريا أندريشيك (64.61 م)، فيما اكتفت بطلة العالم الأسترالية لي-كيلسي باربر بالبرونزية (64.56 م).

كرة الطائرة للسيدات

بلغ منتخبُ الولايات المتحدة للكرةِ الطائرة للسيدات، الدورَ النهائي، بعد فوزهِ على نظيرهِ الصربي بثلاثةِ أشواط ٍ دون رد.

منتخبُ الولايات المتحدة تمكن من الفوز في الشوط الأول، بخمس وعشرينَ نقطة ً مقابل تسعَ عشرة، ليواصل تألقه في الثاني ويفوزَ به بخمس وعشرينَ نقطة مقابلَ خمسَ عشرة، وفي الشوط الثالث، أكد تفوقه بعدما حسَمه بخمس ٍ وعشرينَ نقطة مقابلَ ثلاثٍ وعشرين، ويحجزَ مقعداً في النهائي.

الولايات المتحدة ستواجه في النهائي البرازيل الفائزةَ على كوريا الجنوبية بثلاثة أشواط دون رد.

المنتخب البرازيلي استطاع أن يحسم الشوط الأول بواقع خمس وعشرين نقطة مقابل ستَ عشرة، قبل أن يتبعه بالشوط الثاني الذي أنهاه لمصلحتهِ بواقع ِ خمس ٍ وعشرين نقطة لستَ عشرة َ كذلك، النتيجة ُ ذاتُها انتهى بها الشوط ُ الثالث لمصلحة المنتخب البرازيلي، الذي أكمل المواجهة َ في ساعةٍ واحدة، واثنتين وعشرينَ دقيقة.

كرة اليد للسيدات

بلغ المنتخبُ الفرنسي نهائيَّ منافساتِ كرة اليد للسيدات، بالفوز على نظيرهِ السويدي بتسعةٍ وعشرينَ هدفاً مقابل سبعةٍ وعشرين.

سيدات المنتخب الفرنسي وجدن صعوباتٍ كبيرة، قبل تحقيق تقدم ٍ ضئيل جداً بفارق هدفٍ وحيد في نهايةِ الشوط الأول من المواجهة، وتواصلت الإثارة ُ والندية في النصف الثاني من المباراة، قبل أن تحسمَ الفرنسياتُ المباراة َ والفوز، ليحققن التأهلَّ إلى المشهد الختامي.

مسابقةِ التسلُق للسيدات

تمكنت السلوفينية يانيا غارن-بْريت من التتويج ِ بالميداليةِ الذهبية، لمسابقةِ التسلُق للسيدات.

يانيا منحت بلادها ميدالية ً من المعدن النفيس بعد أن حلت في المركز الأول متبوعة بكل من اليابانيتين ميهو نوناكا التي نالت الميدالية الفضية ومواطنتِها أكييو نوغوشي التي أحرزت الميدالية النحاسية

