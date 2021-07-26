وكانت اللاعبة تشعر بالإحباط وهي ترد على اسئلة الصحافيين بعد خروجها من الدور الاول في مشاركتها الأولمبية الثالثة، عندما تقدم منها مدربها من خلفها حاملا قصاصة ورق كتب عليها "هل تتزوجينني؟" وهو راكع أمامها.

وأضاف "قولي لي نعم، ثمة اشخاص كثيرون ينظرون الينا الان".

وكان سوسيدو قام بمحاولة غير ناجحة عام 2010 عندما تقدم للمرة الاولى بطلب الزواج من بيريس موريس على هامش بطولة العالم للمبارزة في باريس. حينها ردت عليه حبيبته بالقول "هل هذه مزحة ام ماذا؟".

لكن مع تكرار طلب الزواج بعد 11 عاما، ردت عليه إيجابا هذه المرة وقالت في هذا الصدد هذه المرة "كنت عاجزة عن الكلام وقلت في نفسي (يا الهي)".

وتابعت "سنحتفل بذلك لدى عودتنا إلى الارجنتين خلال حفل شواء ضخم".

