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القناة الأولمبية
Reuters
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حثّت اللجنة الأولمبية الدولية أوكرانيا على إسقاط تهديداتها بمقاطعة أولمبياد باريس 2024 في حال مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس.

وتأمل أوكرانيا في الحصول على دعم دولي لفرض حظر على الرياضيين من البلدين بسبب الغزو الروسي، حيث صرّح وزير الرياضة الأوكراني ورئيس اللجنة الأولمبية الأوكرانية فاديم غوتسيت أن بلاده قد تقاطع أولمبياد باريس مع العديد من الدول الأوروبية الأخرى في حال مشاركة رياضيين روس وبيلاروس في الألعاب.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ للجنة الأولمبية الأوكرانية إن مثل هذه التهديدات مؤسفة للغاية، مشيراً في الوقت نفسه إن اللجنة سوف تبحث عن طريقة لمشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس في الألعاب بصفتهم محايدين.
 

اللجنة الأولمبية الدولية أوكرانيا أولمبياد باريس 2024
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