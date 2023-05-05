وتفوقت الأميركية على الجامايكية شيريكا جاكسون التي سجلت 10.85 ثانية وعلى البريطانية دينا آشر-سميث (10.98 ثانية).

وقالت الفائزة "أنا سعيدة للغاية وممتنة. أشعر بسلام داخلي وأقدم أفضل ما لدي".

وفي سباق 200 م لدى الرجال، حقق الأميركي فريد كيرلي المركز الأول كما كان متوقعاً بتسجيله 19.92 ثانية متقدماً على مواطنه كيني بدناريك (20.11 ث)، في حين جاء الكندي أرون براون ثالثاً (20.20 ث).

في المقابل، أكد الأميركي راي بنجامين مستواه القوي في مطلع الموسم بحلوله في المركز الاول في سباق 400 متر حواجز مسجلاً 47.78 ثانية متقدماً على مواطنه سي جاي ألن (47.93 ث).

وأحرز العداء الجزائري سليمان مولا المركز الاول في سباق 800 م مسجلاً 1:46.06 دقيقة متقدما على الكيني وايكليف كينيامال وعلى الجزائري الآخر جمال سجاتي.

واكتفى القطري معتز برشم بطل العالم والألعاب الأولمبية بالمركز الثالث في مسابقة الوثب العالي في حين كان الفوز من نصيب الأميركي يوفون هاريسون (2.32 م) في حين جاء الكوري الجنوبي وو سانغ هيوك ثانياً (2.27 م).

