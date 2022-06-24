وسبق أن مُنع الاتحاد الدولي للملاكمة (أي بي ايه) من المشاركة في أولمبياد 2020 الذي أقيم الصيف الماضي في طوكيو، كما أن حضوره في أولمبياد لوس أنجليس 2028 غير مؤكد.

وقال مدير الرياضة في اللجنة الأولمبية الدولية كين ماكونل الجمعة في مؤتمر صحافي إنه "من أجل مصلحة الرياضيين ومجتمع الملاكمة، لن ينظم الاتحاد الدولي للملاكمة أي تصفيات وأحداث أولمبية".

وأفاد ماكونل أن اللجنة الأولمبية الدولية "ما زالت قلقة جداً حيال طريقة الحوكمة، الحكام، طريقة التحكيم والشؤون المالية" في الهيئة الدولية لملاكمة الهواة.

وتم التشكيك في إعادة انتخاب الروسي عمر كريمليف كرئيس للاتحاد الدولي للملاكمة من قبل محكمة التحكيم الرياضي.

وأضاف ماكونل أن اللجنة الأولمبية الدولية ستقرر "في الوقت المناسب" شروط تنظيم الملاكمة في أولمبياد باريس 2024 "من خلال العمل عن كثب مع اللجنة المنظمة وممثلي الرياضيين".

وعلى الرغم من أن إدراج الملاكمة التي بدأت مشوارها في الألعاب الأولمبية منذ أولمبياد ساينت لويس عام 1904، في برنامج باريس 2024 مضمون، فإن وجودها في أولمبياد لوس أنجليس 2028 لا يزال قيد البحث.

