آياكس يعلن رحيل مدربه هيتينغا

وعين هيتينغا مدرباً لآياكس نهاية كانون الثاني الماضي وقاده في 22 مباراة فاز بـ14 وتعادل 4 وخسر 4 ولم يحقق أي لقب.

وكان أياكس خسر نهائي كأس هولندا لصالح آيندهوفن بركلات الترجيح 3-2 نهاية أبريل الماضي.

ويأتي هذا القرار بعد يومين من تخلي المدير التنفيذي لاياكس امستردام ادوين فان در سار عن منصبه.

وفشل آياكس في التأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل بعد حلوله ثالثاً في الدوري المحلي وراء فينورد روتردام البطل ووصيفه ايندهوفن.

وأصدر النادي الهولندي بطل أوروبا أربع مرات، بيانا جاء فيه أن "آياكس أبلغ هيتينغا بأن النادي يبحث عن مدرب جديد".

في المقابل، أضاف مدير الأعمال في أياكس زفن ميسلينتات "تولى جون المهمة في وقت صعب للنادي من أجل مساعدته وقام بذلك بكل اقتناع. نحن ممتنون له كثيراً".

وتابع "لكني توصلت الى اقتناع بأن آياكس يحتاج حالياً مدرباً أكثر خبرة للمجموعة".

وختم "لقد تعلم هيتينغا الكثير في الأشهر الأخيرة ونريد أن نلعب دوراً في عملية تطويره وبالتالي نريده الاستمرار بشراكة مع النادي" ملمحاً إلى امكانية توليه أحد المناصب فيه.