الرجاء يقدم مدربه الجديد فوزي البنزرتي لوسائل الإعلام من قبل beIN SPORTS August 2, 2022 12:34 2:41 دقيقة قدم نادي الرجاء الرياضي لوسائل الإعلام مدربه الجديد التونسي فوزي البنزرتي، كما قدم الأخضر انتداباته الجديدة استعداداً للموسم القادم. تقارير إخبارية الرجاء البيضاوي المغربي الدوري المغربي فوزي البنزرتي -آخر الفيديوهات 1:27 دقيقة نكيتياه لا يستبعد مشاركته أساسياً بجوار جيسوس 0:29 دقيقة أيتس وبيرينو إلى ثاني أدوار "مدريد بريمير بادل" 2:41 دقيقة الرجاء يقدم مدربه الجديد البنزرتي لوسائل الإعلام 2:33 دقيقة بايرن ميونيخ يواجه تحديات كبرى برغم صفقاته القوية 0:23 دقيقة واتفورد يستهل موسمه بالفوز على شيفيلد يونايتد 0:37 دقيقة برشلونة يحدد موعد تقديم ليفاندوفسكي 0:33 دقيقة كأس سوبر لوسيل في قطر سبتمبر المقبل 2:10 دقيقة الجماهير الإنكليزية تحتفي ببطلات أوروبا 2:50 دقيقة استقبال كبير للنجم الأوروغوياني لويس سواريز 1:19 دقيقة برشلونة يبيع 25% من شركة تابعة له مقابل 100 مليون