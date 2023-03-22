شكراً فيريرا على كل ما قدمته لنادينا. 🏹



نتمنى لك التوفيق في كل ما هو قادم. 🙏 #Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/nmD5Gyun2n — Zamalek SC (@ZSCOfficial) March 22, 2023

وأنهى فيريرا الولاية الثانية له في تدريب الزمالك بعد أن عاد إليه في آذار/ مارس عام 2022.

بعد أن دربه في المرة الأولى من شباط/ فبراير 2015 حتى نوفمبر من العام عينه.

وفي حوزة فيريرا لقبي دوري مع الزمالك موسم 2014-2015 و2021-2022، ومثلهما في كأس مصر 2014-2015 و 2020-2021.

وكتبت صفحات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي "شكرا فيريرا على كل ما قدمته لنادينا.. نتمنى لك التوفيق في كل ما هو قادم".

وتوصّل الزمالك لاتفاق مع فيريرا بشأن تنازله عن الشرط الجزائي والمقدر براتب ثلاثة أشهر، بواقع 175 ألف دولار أميركي شهرياً وفق تقارير صحافية. ونجح أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في اقناع فيريرا بالتنازل عن قيمة الشرط الجزائي، بالإضافة إلى تنازله عن 200 ألف دولار قيمة مكافأة الفوز بالدوري الموسم الماضي، في مقابل الحصول على راتب ثلاثة أشهر متأخرة.

وكان فيريرا (76 عاماً) قد تولى مسؤولية تدريب الزمالك مطلع آذار/مارس 2022، خلفا للفرنسي المقال لسوء النتائج باتريس كارتيرون، فقاده للفوز بلقبي الدوري والكأس الموسم الماضي.

لكنه يحقق نتائج مخيبة هذا الموسم، مع احتلاله المركز الخامس في الدوري بفارق 11 نقطة عن غريمه الأهلي الذي لعب مبارتين أقل (20-18).

كما ودّع الفريق الأبيض دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بتذيّله ترتيب مجموعته بفوز يتيم من خمس مباريات حتى الآن.

واشرف فيريرا على الزمالك في 61 مباراة في ولايته الثانية، فحقق الفوز 34 مرة مقابل 14 هزيمة و13 تعادلاً.

وكان فيريرا قاد الزمالك في ولاية أولى موسم 2015 للفوز بلقبي الدوري والكأس في مصر، وأقيل عقب خسارته السوبر المحلي أمام الأهلي 2-3 في الإمارات.