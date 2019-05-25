وأوضح الأهلي حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة في بيان عقب اجتماع طارئ لمجلس إدارته انتهى في الساعات الاولى من صباح السبت أنه قرر "عدم استكمال مسابقة الدوري حال تأجيل أي من مباريات النادي إلى ما بعد بطولة الأمم الأفريقية".

وطالب الأهلي بـ"حفظ حق النادي المشروع في الحصول على فترة راحة كافية بين الموسم الحالي والقادم، بما يضمن راحة لاعبيه وقيام النادي بالتجهيزات الفنية والإدارية المناسبة للموسم الجديد، تفادياً لما تحمَّله الأهلي وحده دون غيره خلال السنوات الثلاث الماضية ولاعبيه وجماهيره من تبعات كثيرة بسبب تلاحم المواسم على نحو غير مسبوق في العالم".

وتابع أنه قرر أيضاً "عدم خوض بقية مباريات الدوري إلا بعد الانتهاء من إقامة كل المباريات المؤجلة لكافة الفرق قبل انطلاق مباريات الأسبوع الرابع والثلاثين الأخير" للدوري قياسٍاً بما جرى مع النادي الأهلي بخصوص العامل الزمني عند أداء مبارياته المؤجلة في السابق"، مشيراً إلى "الرفض القاطع لإقامة مباريات الأسبوع الأخير للدوري إلا في وقت واحد بما يضمن العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية سواء في المقدمة أو التي تصارع من أجل البقاء.

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري، أعلنت جدول مباريات المراحل المتبقية للمسابقة، حيث أشارت إلى خوض الزمالك مباراتين الأولى أمام الإنتاج الحربي في 30 ايار/مايو الحالي، والثانية أمام حرس الحدود أو الجونة في 3 حزيران/يونيو المقبل، وهو ما رفضته الأندية المهددة بالهبوط، وكذلك الأهلي، الذي ينافس الزمالك للحصول على اللقب.

ويتصدر الأهلي برصيد 74 نقطة وتبقى له مباراتان ضد المقاولون العرب وغريمه الزمالك الذي يتخلف عنه بفارق 8 نقاط في المركز الثالث مع 3 مباريات مؤجلة للفريق الأبيض.

وأوضح الأهلي أنه لا يمانع "في أداء المباريات المؤجلة من كأس مصر خلال الفترة التي تقام فيها المباريات المؤجلة من بطولة الدوري طالما هناك رغبة لدى اتحاد الكرة لاستكمال المسابقتين هذا الموسم"، كما طالب اتحاد الكرة بـ"الإعلان عن جدول ثابت لجميع المباريات المتبقية في بطولتي الدوري والكأس يحقق العدالة بين الجميع ولا يتم تغييره لاحقاً بلا سبب، خاصة وأن الأندية تحتاج إلى وقت كاف للتجهيز والإعداد للموسم الجديد".

وكان نادي بتروجيت المهدد بالهبوط، أعلن رفضه خوض مباراة المقاولون العرب بالمرحلة الأخيرة، إلا بعد لعب الأخير مباراته أمام الأهلي بالمرحلة قبل الأخيرة، كما أعلن نادى حرس الحدود رفضه خوض مواجهة بيراميدز بالمرحلة الأخيرة إلا بعد خوضه مباراة الزمالك المؤجلة والتي يعد ترتيبها في جدول الدوري قبل مواجهة بيراميدز.

