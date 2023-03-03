التعادل السلبي يحسم قمة بيراميدز والزمالك

وصب التعادل في مصلحة الأهلي المتصدر (41 نقطة) بهذا التعادل حيث بقي متقدماً على بيراميدز بفارق نقطتين مع ثلاث مباريات مؤجلة أمام حرس الحدود والاسماعيلي والمقاولون العرب، وبفارق ثماني نقاط عن غريمه التقليدي الزمالك الخامس مع مباراة مؤجلة.

وتبادل الفريقان السيطرة والاستحواذ في الشوط الاول مع أفضلية هجومية للزمالك بفضل تحركات الثلاثي أحمد سيد "زيزو" وسيف فاروق جعفر ومصطفى شلبي دون خطوة على مرمى أحمد الشناوي، في ظل الحرص الدفاعي الزائد للاعبي بيراميدز مع الاعتماد على الهجمات المرتدة استغلالا لسرعة مصطفى فتحي ومحمود صابر.

ولم يختلف السيناريو في الشوط الثاني رغم التغييرات الهجومية لكلا الفريقين.

وفرض الاسماعيلي تعادلاً سلبياً على مضيفه فيوتشر بملعب السلام في العاصمة.

ورفع فيوتشر رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث، والاسماعيلي إلى 15 نقطة في المركز السادس عشر.