الأهلي يبتعد بالصدارة بفوز صعب على المقاولون

سجل للأهلي التونسي علي معلول (3 من ركلة جزاء) والكاميروني فاروقا نور الدين كابوري مدافع المقاولون بالخطأ في مرماه (22)، فيما سجل للضيوف النيجيري جون أوكلي (43).

واستعاد الأهلي الانتصارات عقب تعادله في المباراة الماضية مع الداخلية 1-1، رافعاً رصيده إلى 44 نقطة بفارق 5 نقاط عن بيراميدز الثاني، وله مباراتان مؤجلتان أمام حرس الحدود والاسماعيلي، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 32 نقطة في المركز السادس.

أحداث المباراة

أسفر ضغط هجومي للأهلي عن ركلة جزاء في الدقيقة الثانية إثر عرقلة عمر فايد مدافع المقاولون لطاهر محمد طاهر، انبرى لها معلول وسددها مرت تحت جسد محمود ابو السعود وسكنت الشباك (3).

اندفع لاعبو المقاولون للهجوم الضاغط بكامل خطوطهم سعياً لمعادلة النتيجة ما خلف مساحات في الدفاع، استغلها لاعبو الاهلي بهجمات مرتدة شكلت خطورة على مرمى ابو السعود.

وفي الدقيقة 20 اخترق الجزائري أحمد القندوسي وسط ملعب الضيوف وسدد كرة ابعدها ابو السعود وشتتها الدفاع.

ومن هجمة مرتدة مرر مروان عطية في عمق دفاع المقاولون لمحمد هاني، حولها عرضية اصطدمت في فاروقا وغيرت اتجاهها وسكنت شباك ابو السعود (22).

وبعد ثوان، كاد الجنوب إفريقي بيرسي تاو يضيف الهدف الثالث بعدما رواغ محمد مجلي وانفرد بالحارس وسدد كرة أبعدها ابو السعود الى ركنية بصعوبة (23).

أسفر ضغط المقاولون عن هدف تقليص الفارق بتمريرة عرضية من الأوغندي جوزيف أوتشايا حولها أوكلي رأسية قوية داخل الشباك الى يمين محمد الشناوي (43).

وعاد أوكلي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سيطر عليها الشناوي (68)، واهدر تاو الخالي من الرقابة فرصة هدف ثالث للأهلي بعدما فشل في استغلال الكرة المرتدة من دفاع المقاولون وسدد بغرابة في قدم احمد علاء (75).

