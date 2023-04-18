إيقاف كهربا 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه

كما قررت لجنة الانضباط معاقبة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بمنعه من حضور أي مباريات لمدة شهرين وتغريمه 300 ألف جنيه، وذلك رداً على شكوى النادي الأهلي ضده بسبب التصريحات المسيئة لكهربا والنادي الأهلي.

وقال رئيس لجنة الانضباط في في تصريحات صحافية "تم إيقاف كهربا 12 مباراة وشيء طبيعي عدم معرفة لجنة التظلمات بالقرار لأن المتضرر لم يقدم أي استئناف حتى الآن".

وأضاف "في القانون المصري المتضرر يتقدم بالتظلم على القرار بمجرد إبلاغه به في خلال 10 أيام من تاريخ صدور القرار، وفي حال تقديم استئناف على القرار، تظل العقوبة سارية لحين البت في الموضوع وصدور قرار رسمي سواء بتخفيف العقوبة أو بقائها كما هي أو الغائها".

وأكد أن قرار إيقاف كهربا يمنعه من لعب مباراة السوبر المحلي التي تقام في الخامس من أيار/مايو المقبل بالعاصمة الإماراتية ابو ظبي، وأي مباراة ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان رئيس لجنة التظلمات عادل الشوربجي أعلن الإثنين في تصريحات تلفزيونية أن اللجنة لم يصلها حتى الآن أي قرار من الاتحاد المصري لكرة القدم يخص إيقاف كهربا.

وأضاف إنه حال وصول قرار بإيقاف اللاعب يكون من حق الأخير التظلم ووقتها يتم إيقاف تنفيذ قرار الإيقاف لحين الفصل في التظلم.

ويعقد مجلس إدارة الأهلي غداً الأربعاء اجتماعاً طارئاً للرد على عقوبة كهربا، وأشارت انباء من داخل النادي الى ان هناك اتجاه لاتخاذ قرار بالانسحاب من مباراة السوبر المحلي امام الزمالك.



