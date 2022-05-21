نيمار يدخل نادي الـ100 مع باريس سان جيرمان من قبل beIN SPORTS May 21, 2022 22:25 0:46 دقيقة سجل النجم البرازيلي نيمار الهدف رقم 100 مع باريس سان جيرمان الفرنسي في كل المسابقات. وتمكن نيمار من هز شباك ميتز في الدقيقة 32. تقارير إخبارية الدوري الفرنسي نيمار -آخر الفيديوهات 1:30 دقيقة ماركينوس: "نحن سعداء ببقاء مبابي" 24:23 دقيقة مراسم تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي 4:02 دقيقة التعادل يحسم مواجهة لونس وموناكو 3:19 دقيقة رين يحصد بطاقة المشاركة في الدوري الأوروبي 3:47 دقيقة مرسيليا يضرب بقوّة ويقبض على مركز الوصافة 2:18 دقيقة دي ماريا: "لحظات لا تنسى" 6:06 دقيقة سان جيرمان يحتفل بلقب الليغ 1 بخماسية في شباك ميتز 3:01 دقيقة وداعية عاطفية لدي ماريا في ليلة تتويج سان جيرمان 0:46 دقيقة نيمار يدخل نادي الـ100 مع باريس سان جيرمان 1:06 دقيقة الكويت يحقق فوزاً ثميناً على حساب السيب