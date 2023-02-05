ودخل مارسيليا الى اللقاء على خلفية سبعة انتصارات في آخر ثماني مراحل ومن دون هزيمة لتسع مراحل متتالية، لكن نيس تفوق عليه في معقله وألحق به الهزيمة الأولى منذ المرحلة 12 حين سقط أمام لنس صفر-1 على أرضه أيضاً.

وبهزيمته الرابعة للموسم، تجمد رصيد مارسيليا عند 46 نقطة في المركز الثاني بفارق 8 نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر الذي يتواجه معه الأربعاء في ثمن نهائي مسابقة الكأس، وعلى نفس المسافة من لنس الثالث المتعادل الأحد مع مضيفه بريست 1-1.

أما نيس، فرفع رصيده الى 34 نقطة في المركز الثامن.

وبدأ المدرب الكرواتي لمارسيليا إيغور تودور اللقاء بإشراك الوافد الجديد البرتغالي فيتينيا الذي بات أغلى صفقة في تاريخ النادي المتوسطي بعد قدومه من براغا في صفقة قدرت بـ32 مليون مع احتساب المكافآت.

وفي المقابل، بقي الوافد الجديد الآخر المغربي عز الدين أوناحي على مقاعد البدلاء بجانب التشيلي أليكسيس سانشيس، بعدما حقق بداية مثالية مع فريقه الجديد إذ سجل هدفاً جميلاً في أول ظهور له الأربعاء حين دخل بديلاً في الفوز على نانت 2-صفر في المرحلة السابقة.

ولم تكن بداية مارسيليا مثالية، إذ وجد نفسه متخلفاً في الدقيقة 38 عندما سدد غايتان لابورد كرة من قرابة 20 متراً، فصدها الحارس الإسباني باو لوبيس لكنها سقطت أمام سفيان ديوب الذي تابعها في الشباك.

ثم اكتملت المفاجأة حين أضاف نيس الهدف الثاني قبيل نهاية الشوط الأول عبر لابورد الذي كان بدوره هذه المرة في المكان المناسب لمتابعة الكرة في الشباك بعدما صد لوبيس تسديدة لكيفرين تورام (44).

لكن مارسيليا عاد الى اللقاء بفضل الوافد الجديد البديل الأوكراني روسلان مالينوفسكي، إذ قلص الأخير الفارق في الدقيقة 60 بعد تمريرة من أليكسيس سانشيس الذي دخل الملعب مع لاعب أتالانتا الإيطالي السابق بعد استراحة الشوطين على حساب فيتينيا وديميتري باييت توالياً.

ووجه نيس الضربة القاضية لمضيفه بتسجيله الهدف الثالث عبر البديل الجزائري بلال براهيمي بتسديدة جميلة من مشارف المنطقة الى الزاوية بعيداً عن متناول لوبيس بعد تمريرة من أنطوان مندي (85).

