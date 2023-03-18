نجاح ملفت لديديه ديغار مع نيس من قبل beIN SPORTS March 18, 2023 21:07 2:42 دقيقة استطاع المدرّب المؤقت لفريق نيس، ديديه ديغار، إحداث ثورة في فريق الجنوب الفرنسي ما انعكس على نتائج النادي محليّاً وأوروبياً. تقارير إخبارية نيس الفرنسي الدوري الفرنسي -آخر الفيديوهات 4:36 دقيقة شبيبة القبائل إلى ربع نهائي دوري الأبطال 4:08 دقيقة إيفرتون يفرض التعادل على تشلسي في الوقت القاتل 2:39 دقيقة الدحيل يفوز على نادي قطر ويعود إلى الصدارة 2:42 دقيقة نجاح ملفت لديديه ديغار مع نيس 5:55 دقيقة بوروسيا دورتموند يحقق فوزاً كبيراً على كولن 5:33 دقيقة مانشستر سيتي يكتسح بيرنلي ويصعد لنصف النهائي 1:07 دقيقة ميدلسبره يواصل مسيرته المميزة في الدرجة الأولى 1:40 دقيقة سيمبا يرافق الرجاء إلى ربع النهائي 1:41 دقيقة لايبتسيغ يسقط في أرض بوخوم 1:08 دقيقة ساوثهامبتون يُسقط توتنهام في فخ التعادل