وقال الخليفي في لقاء خاص مع beIN SPORTS: "نحن أول نادٍ وقع معه ميسي بعد برشلونة، قمنا بأفضل سوق انتقالات في السنوات الـ10 الأخيرة، ننتظر منه الكثير في الملعب، طموحنا كبير ولا نخفيه، ميسي سوف يجلب الكثير للنادي داخل وخارج الملعب".

وتابع رئيس نادي باريس سان جيرمان: "اتصلتْ به أندية كبيرة وكثيرة، وعرضت عليه مبالغ أكبر، لكنه اختار باريس سان جيرمان، يريد أن يفوز بالألقاب ويكسر أرقام داني ألفيس".

وتابع الخليفي: "اليوم لم نفز بأي شيء، فزنا بتوقيع لاعب كبير، لكن بأرضية الملعب فزنا بمباراة واحدة في الدوري".