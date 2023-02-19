وتقدم لأصحاب الأرض النجم كيليان مبابي 11، ثم أضاف الساحر البرازيلي نيمار الثاني 17، قبل أن يخرج الأخير مصاباً في الدقيقة 51. وقبل نهاية الوقت الأصلي بقليل عاد مبابي ودون الثالث لفريقه والثاني له شخصياً 87.

وهو الهدف الثالث عشر لنيمار في 20 مباراة في الدوري.

وفي الدقيقة 90+5 وقع ليونيل ميسي على هدف الفوز من ركلة حرة مباشرةً بعد أن تحصل عليها بنفسه.

وسجل للضيوف أهدافهم بافودي دياكيتي 24، الكندي جوناثان دافيد 58 من ركلة جزاء، وجوناثان بامبا 69.

وصار رصيد حامل اللقب 57 نقطة في صدارة الترتيب أما ليل فتوقف رصيده عند النقطة 41 في المركز الخامس.

وكان باريس سان جيرمان بأمس الحاجة للفوز بعد 3 خسارات متتالية في جميع المسابقات، حيث خسر أمام بايرن ميونيخ الالماني 0-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وقبلها أما مرسيليا 1-2 في ثمن نهائي الكأس ثم موناكو 1-3 في المرحلة الماضية.

وافتقد سان جيرمان لعدة لاعبين للاصابة أبرزهم نوردي موكييلي والبرازيلي ماركينيوس والمغربي أشرف حكيمي والبرتغالي ريناتو سانشيس.