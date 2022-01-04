وأقيل كوفاتش، مدرب بايرن ميونيخ الألماني السابق رسمياً السبت بعدما أُبلغ بالقرار الخميس.

وسيتولى كليمان إدارة الجهاز الفني لفريق الإمارة، بعقدٍ يمتدُ حتى حزيران/يونيو من العام 2024 بعد موسمين قضاهما مع نادي بروج وقاده فيهما إلى لقب الدوري.

