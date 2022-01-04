وأقيل كوفاتش، مدرب بايرن ميونيخ الألماني السابق رسمياً السبت بعدما أُبلغ بالقرار الخميس.
وسيتولى كليمان إدارة الجهاز الفني لفريق الإمارة، بعقدٍ يمتدُ حتى حزيران/يونيو من العام 2024 بعد موسمين قضاهما مع نادي بروج وقاده فيهما إلى لقب الدوري.
وأقيل كوفاتش، مدرب بايرن ميونيخ الألماني السابق رسمياً السبت بعدما أُبلغ بالقرار الخميس.
وسيتولى كليمان إدارة الجهاز الفني لفريق الإمارة، بعقدٍ يمتدُ حتى حزيران/يونيو من العام 2024 بعد موسمين قضاهما مع نادي بروج وقاده فيهما إلى لقب الدوري.
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