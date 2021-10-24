موناكو يضرب بقوة ويغلب مونبيليه بثلاثية من قبل beIN SPORTS October 24, 2021 20:05 2:49 دقيقة استقبل موناكو منافسه مونبيليه وغلبه 3-1 اليوم الأحد ضمن المرحلة 11 في الدوري الفرنسي لكرة القدم. الملخصات الدوري الفرنسي موناكو مونبيليه -آخر الفيديوهات 1:29 دقيقة سواريز: فريقنا لا يستسلم 1:38 دقيقة بوكيتينو يصف مباراة مرسيليا وسان جيرمان بالغريبة 3:29 دقيقة ريال سوسييداد يتعادل مع أتلتيكو ويقتنص الصدارة 3:11 دقيقة قمة مرسيليا وباريس سان جيرمان تنتهي بالتعادل 0:56 دقيقة تقديم المدرب الجديد لمنتخب باراغواي 0:48 دقيقة سان جيرمان يحسم موقعة مونبلييه بعد مباراة مثيرة 1:27 دقيقة كلوب يفسر سبب فوز ليفربول بالخمسة على مان يونايتد 2:49 دقيقة موناكو يضرب بقوة ويغلب مونبيليه بثلاثية 2:57 دقيقة شاهد ما قاله محمد صلاح بعد الـ"هاتريك" 5:55 دقيقة ليفربول محمد صلاح يهز أركان أولد ترافورد