وحسم موناكو دربي "كوت دازور" بهدف الروسي ألكسندر غولوفين (45+2)، رافعاً رصيده إلى 56 نقطة، متقدماً بنقطتين عن نيس الذي بات خامساً ولم يحقق سوى انتصارين في آخر ثماني مباريات.

وهذا الفوز هو الخامس توالياً لموناكو بعدما كان أسقط رين نفسه في المرحلة السابقة 3-2.

وسقط بوردو الذي يحتل المركز ما قبل الأخير، في فخ التعادل 2-2 أمام ضيفه سانت إتيان في صراع الهبوط.

وبهذا التعادل، بقي بوردو في مركزه التاسع عشر مع 27 نقطة، فيما رفع سانت إتيان رصيده إلى 31 نقطة وأبقى على مركزه الثامن عشر.

وفي مباريات أخرى، خسر ليل أمام مضيفه رينس 2-1، فيما فاز لوريان على متز 1-صفر، وكليرمون على تروا بالنتيجة نفسها.